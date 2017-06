Previsão de tempo firme nesta segunda-feira: veja 5 coisas para começar bem o dia

<p><b>1 – Tempo firme deve predominar nesta segunda-feira em grande parte de SC </b></p><p>A última semana de junho deve começar com tempo firme. Pelo menos é o que indica a previsão da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima. A segunda-feira até amanhece com nevoeiros, mas o sol surge ao longo da manhã e, à tarde, as temperaturas podem até ficar elevadas para a época do ano.</p> Foto: Betina Humeres / DC <p><b>2 – Escola de Palhoça onde estudava criança vítima de meningite retoma aulas nesta segunda </b></p><p>Nesta segunda-feira, alunos e professores voltam à s aulas na escola particular de Palhoça onde estudava o menino de 7 anos que morreu por meningite na quinta-feira. A criança, descrita como querida e amorosa, foi enterrada na última sexta-feira no cemitério do bairro Passa Vinte, quando o colégio esteve de luto.</p><b>3 – Novos ônibus passam a circular em Blumenau no próximo sábado </b> <b><br></b> Os novos ônibus da BluMob passam a circular em Blumenau no dia 1º de julho, próximo sábado, e neste domingo usuários do transporte coletivo e toda a comunidade puderam conhecer parte da nova frota da empresa no Setor 1 do Parque Vila Germânica, no bairro da Velha. A nova frota terá 100% de acessibilidade, acesso gratuito à internet via wi-fi e tomadas para carregar dispositivos eletrônicos portáteis (com entrada USB). <b><br></b> Foto: Lucas Correia / Agência RBS <b>4 – Chapecoense foca na estreia da Copa Sul-Americana na quarta-feira </b><br> <br> <p>Mesmo jogando com um time reserva o Galo venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá. Foi a quinta derrota em seis jogos no Brasileirão. Com isso o time que já foi líder cai para a segunda parte da tabela, com 13 pontos. Agora a Chapecoense foca na estreia da Copa Sul-Americana onde enfrenta o Defensa y Justicia, na quarta-feira, na Argentina.<br></p><br> Foto: Marcio Cunha / Especial <p><b>5 – Temer reúne aliados para reagir à denúncia de Janot e buscar sobrevida com apoio do Congresso </b></p><p>Michel Temer abre a semana mais delicada de seus 13 meses de governo convicto de que será denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O Palácio do Planalto avalia que até terça-feira será finalizada a primeira acusação contra o presidente e, por isso, reforça as ações para segurar aliados na Câmara, acalmar o mercado financeiro e evitar que os movimentos que foram contrários a Dilma Rousseff voltem à s ruas.</p> Foto: Marcos Corrêa / PR / divulgação <!– contentFrom:cms –>s –>

Fonte: Diário Catarinense