PRF apreende 850 quilos de maconha em caminhonete na BR-282, em Rancho Queimado

<p>Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam <b>850 quilos</b> de <b>maconha</b> na <b>BR-282</b>, em <b>Rancho Queimado</b>, na <b> Grande Florianópolis </b>, na madrugada desta sexta-feira. A carga estava em uma caminhonete Ford Ranger com placas do Rio de Janeiro.</p><p>O condutor não teria obedecido à ordem de parada dada pelos policiais e fugiu em alta velocidade, perto das 4h. Seis quilômetros depois, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco à margem da rodovia e fugiu pelo matagal da região.</p><p>Três horas após o acidente, por volta de 7h, ele foi encontrado pelos agentes. Segundo a PRF, o rapaz de 24 anos tem passagens policiais por furto. A droga, a caminhonete e o detido foram levados para a Polícia Civil de Palhoça.</p><p><b>Leia também:<br> Suspeito de matar dois delegados da PF diz que atirou após ser baleado <br></b> <b>Acusado de assassinar treinador de futebol vai a júri popular nesta sexta</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense