PRF reforça fiscalização em rodovias federais durante a Semana Santa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa à 0h de amanhã (13) a Operação Semana Santa. O objetivo é diminuir os acidentes no feriado de Páscoa. As ações se prolongarão até domingo (16) e preveem o reforço da fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes.

Além da diminuição do número e letalidade dos acidentes, a operação vai garantir a segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais. Também haverá atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, uso de álcool ao volante, uso inadequado do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas.

Recomendações

Na mesma operação, em 2016, a PRF registrou uma redução de 18% no índice de óbitos e de 44% no de acidentes graves em rodovias federais em relação ao mesmo período em 2015.

A PRF recomenda algumas condutas para realização de uma viagem segura, como o uso dos faróis ligados em rodovias durante o dia e a noite, a realização de revisão no veículo antes de viajar, respeito à sinalização e aos limites de velocidade e planejamento da viagem com antecedência.



Fonte: EBC