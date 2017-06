Primeiro dia de inverno começa com sol entre nuvens e temperaturas de até 23ºC em Santa Catarina

<p>A estação mais fria do ano começou à 1h24min de hoje. Mas as características do período já deram sinais nos últimos dias. Mesmo assim, a quarta-feira também amanheceu gelada em todas as cidades de Santa Catarina. Com relação a ontem, as temperaturas subiram um pouco mais nesta madrugada. Na terça-feira , a Serra registrou -3ºC nas primeiras horas do dia. Hoje, no entanto, a temperatura mais baixa foi de -0,8°C, perto da 1h, em Bom Jardim da Serra. No decorrer do dia, segundo a central de meteorologia da RBS, o sol aparece entre nuvens e os termômetros alcançam 23ºC em algumas regiões do Estado à tarde. </p><p>Na Grande Florianópolis, Norte e Sul, a condição do tempo é parecida. O dia segue com sol, tempo mais seco e pouca nebulosidade. Já na Serra, Norte e Vale do Itajaí, a quarta registra maior presença de nuvens, mas a possibilidade de chuva é muito pequena. </p> Foto: RBS TV <p> — As noites desta semana ainda serão frias, mas vamos perceber que a cada amanhecer os termômetros mostrarão temperaturas não tão baixas. Isso acaba refletindo nas tardes mais agradáveis e com certo aquecimento — contou a técnica em meteorologia da RBS, Bianca Souza. </p><p>Entre quinta e sexta-feira o centro do ar frio estará no mar. Isso faz o vento soprar do oceano em direção ao Estado e manter a nebulosidade entre Grande Florianópolis e o Norte catarinense. Desta forma, haverá chance de chuva fraca passageira. Nas demais regiões, o resto da semana terá sol e poucas nuvens.<br></p><p><b>Leia mais notícias:<br> Fotos: no último dia do outono 2017, veja 16 imagens da estação em Santa Catarina </b><br><br></p><br><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense