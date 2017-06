Prisões preventivas contra facção criminosa, Portonave é vendida e mais três coisas para saber hoje

<p><b>1 – Justiça decreta 115 prisões preventivas de alvos da maior operação contra facção em SC </b></p><p>A Justiça decretou nesta segunda-feira 115 prisões preventivas de investigados pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) na maior operação contra uma facção criminosa de São Paulo que atua em Santa Catarina. Segundo a delegacia da Draco, as preventivas saíram após a conclusão do inquérito policial enviado na semana passada à Justiça.<br></p><p><b>2 – Empresa suíça paga R$ 1,3 bilhão para ter controle total da Portonave </b></p><p>A Triunfo Participações e Investimentos informou ao mercado nesta segunda-feira à noite que vendeu todas as ações que detinha da Portonave, em Navegante, o equivalente a 50%, à empresa suíça Terminal Investment Limited S.A (TIL). A negociação é de R$ 1,3 bilhão. A venda de ativos havia sido anunciada pela Triunfo em fevereiro, para pagar dívidas. Especulava-se, na época, que a Portonave seria o investimento da empresa com maior liquidez. <br></p> <p><b>3 – </b><b> Governo veta medida provisória, mas fará projeto de lei que reduz em 20% o Parque de São Joaquim </b></p><p>Depois de Michel Temer vetar integralmente a medida provisória (MP) 756/2016, que reduz em 20% a área do Parque Nacional de São Joaquim, o governo federal se comprometeu em apresentar um projeto de lei com traçado idêntico ao previsto na MP. Para tratar do assunto, a bancada catarinense se reuniu com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, no último sábado na Alesc. Na reunião também estavam representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação do Meio Ambiente (Fatma). Os ambientalistas questionam medida e defendem que governo apenas transferiu responsabilidade para o Congresso.</p> Foto: Betina Humeres / DC <p><b>4 – Relator das pedaladas pede multa a Gavazzoni e que governo devolva mais de R$ 200 mi a municípios </b></p><p>Na próxima segunda-feira o Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai analisar a polêmica operação contábil do governo estadual que classificou como doações ao Fundo Social cerca de R$ 1 bilhão em impostos da Celesc. As chamadas “pedaladas” praticadas entre 2015 e 2016 serão alvo de um duro voto do relator do caso, o conselheiro substituto Gerson Sicca. Ele pedirá multa para o ex-secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni (PSD), e devolução de mais de R$ 200 milhões que deveriam ter sido repassados aos 295 municípios catarinenses.<br></p><p><b>5 – </b> <b>Greve na Paulotur continua na Grande Florianópolis, mas sem bloqueio à s garagens</b> </p><p>Mesmo com diversas reuniões ao longo desta segunda-feira entre Deter, Casa Civil e o sindicato da categoria (Sintraturb), os funcionários da Paulotur continuarão com a paralisação iniciada no dia 13 de junho<b>, </b>na Grande Florianópolis. No entanto, ao contrário do que aconteceu nos últimos dias, os grevistas não irão bloquear a saída dos ônibus das empresas Jotur e Santo Anjo, que estão cobrindo de forma emergencial as linhas paradas. </p> Foto: Guto Kuerten / Agencia RBS <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense