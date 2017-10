Processo seletivo da prefeitura da Capital para profissionais da educação ocorre neste domingo

Na rede municipal de Florianópolis, as provas do processo seletivo de professores substitutos do ano letivo de 2018 ocorrerão no domingo, dia 29 de outubro. Munido do número de inscrição, o candidato deve acessar o site da FEPESE, Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos, para identificar o local para onde deve se dirigir. O endereço eletrônico é: substituto2018.fepese.org.br .

As provas serão realizadas na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e no Instituto Estadual de Educação (IEE). O cadastro reserva é para os cargos de professor, professor auxiliar e auxiliar de sala. As provas serão aplicadas das 13h10 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3953-1011.

Em 24 áreas, 5.477 profissionais participarão da seleção, um aumento de 22% de inscritos em relação ao ano passado.

O processo traz duas novidades: o emprego do nome social para pessoa travesti ou transexual e a reserva de vagas para negros. Trata-se do primeiro procedimento a ocorrer em órgão da administração municipal.

Locais de provas

IEE- Instituto Estadual de Educação

Rua Anita Garibaldi, Centro

UFSC- Universidade Federal de Santa Catarina: Biblioteca Universitária

Campus Reitor João David Ferreira Lima, Trindade

UFSC- Universidade Federal de Santa Catarina: CTC (Centro Tecnológico)

Campus Reitor João David Ferreira Lima, Trindade

UFSC- Universidade Federal de Santa Catarina: CCS (Centro de Saúde)

Campus Reitor João David Ferreira Lima, Trindade



UDESC- Universidade do Estado de Santa Catarina: ESAG

Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2584-2724, Itacorubi

Professor

1-Anos iniciais

2-Artes cênicas e/ou teatro

3-Artes música

4-Artes plásticas e/ou visuais

5-Educação especial

6-Dança

7-Educação física

8-Educação infantil

9-Espanhol

10-História

11-Inglês

12-Ciências

13-Geografia

14- Libras

15-Matemática

16-Português

17-Português e inglês



Professor Auxiliar

1-Atividades de ciências

2-Educação especial

3-Educação infantil

4-Ensino fundamental

5-Intérprete educacional

6-Tecnologia educacional

Auxiliar de sala



Fonte: Floripa News