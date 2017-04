Procissões e festivais de cinema, música e cerveja vão agitar o feriado

O Dia

– Semana Santa nas cidades do interior promete agitar moradores e turistas, reunindo atrações das mais variadas, religiosas ou não –

Rio – Festivais de comida de rua e cerveja, procissões, encenações da Paixão de Cristo e espetáculos gratuitos de teatro. Achou pouco? Pois, há ainda shows de música, exibição de filmes ao ar livre e muito mais. Sim, a Semana Santa nas cidades do interior do Estado do Rio promete agitar moradores e turistas, reunindo atrações das mais variadas, religiosas ou não.

Em Vassouras e Rio das Ostras, a pedida é a encenação da Paixão de Cristo. Na primeira, a encenação vai acontecer amanhã, às 18h, na Praça Barão de Campo Belo — serão 40 atores em cena. Em Rio das Ostras, por sua vez, o espetáculo será amanhã, às 20h, na Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro.

Já em Resende, a atração principal serão os tradicionais tapetes de flores nas Igrejas Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima e São José Operário. Em Paraty haverá hoje, às 19h30, a tradicional Procissão do Fogaréu, enquanto Teresópolis terá encenação da Paixão de Cristo — nesta quinta, às 18h.

Outra dica em Teresópolis é curtir a Feirinha do Alto. Com cerca de 600 estandes, o local tem opções variadas de moda, artesanato e de gastronomia, além de ser um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Lá também é possível encontrar produtos da agricultura familiar.

Em Volta Redonda, as festividades da Semana Santa vão ser destinadas à criançada, entre sexta e domingo. Todas as atividades acontecerão no Zoológico Municipal — nos anos anteriores eram na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Haverá distribuição de ovos de chocolate e também a apresentação de peças teatrais e shows. “Vamos fazer uma grande brincadeira com as crianças: a tradicional caça ao tesouro. As crianças deverão procurar fichas em todo zoológico e elas serão trocadas por chocolates”, adianta a secretária de Cultura, Márcia Fernandes.

Guapimirim também terá distribuição de ovos da Páscoa. Elas acontecerão nas praças do Vale das Pedrinhas e da Vila Olímpia, no domingo. Antes, no sábado, na Praça Paulo Terra, no Centro, vão acontecer diversas atrações simultaneamente, como feira de artesanato, shows de música, teatro e, para a criançada, apresentação do Palhaço Totó. “O Vale das Pedrinhas e a Vila Olímpia, por serem mais afastados, precisam de maior atenção. Por isso, faço questão de estar com essas famílias no domingo de Páscoa”, destaca o prefeito Zelito Tringuelê.

A programação da Semana Santa ainda reserva algumas atividades bem poucos comuns para a data. Em Cabo Frio, por exemplo, vai ser realizado o 1º Tamoios Moto Show, dias 14, 15 e 16. O encontro vai ser realizado ao lado do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Aquárius. Nele, os amantes de motocicletas poderão curtir shows de rock e blues, entre outras atrações. Já em Angra dos Reis, além das festividades religiosas, uma dica é o 1º Festival de Food Truck, na Praia do Anil, entre os dias 13 e 16. O evento vai reunir opções gastronômicas variadas e fabricantes artesanais de cerveja.

No Sul Fluminense, Paraty terá, de hoje até dia 16, a Maré Cheia de Cinema. Na sétima edição, a mostra acontecerá na Praia de Ponta Negra e vai exibir gratuitamente diversos filmes brasileiros — longas e curtas-metragens, de ficção e documentários. Em 2017, o evento vai ter como homenageado o escritor Mário de Andrade.

Turismo em alta no interior do Rio

As cidades do interior do Estado do Rio projetam ‘casa’ cheia durante o feriado prolongado da Semana Santa. Em Angra dos Reis, a rede hoteleira prevê taxa de ocupação acima de 70%, sendo que na Ilha Grande o número de reservas para a data já ultrapassa os 90%. Em Resende, por sua vez, 80% dos leitos estão reservados.

Em Itatiaia, os distritos de Penedo e Visconde de Mauá — Maromba e Maringá — devem ter 100% de ocupação. “Além dos turistas que vão ficar durante todo o feriado, esperamos número elevado de visitantes da nossa própria região, que vêm e voltam no mesmo dia”, observa o secretario de Turismo Alexandre Rezende.

Nova Friburgo também projeta ocupação acima dos 80%, graças às diversas atrações da cidade. É o que garante o secretário de Turismo Wilton Neves. “Acreditamos que muitos turistas pretendem passar momentos de tranquilidade e contemplação, com boa gastronomia e interação com a natureza”, valoriza ele.



