Procon Carioca descarta mais de 1.300 kg de alimentos impróprios para consumo

O Dia

– De acordo com o órgão, dos 143 estabelecimentos fiscalizados, 48 foram notificados –

Rio – O Procon Carioca descartou 1.355 kg de alimentos impróprios para o consumo, além de interditar um supermercado e um restaurante durante os cem dias de trabalho na atual prefeitura. De acordo com o órgão, dos 143 estabelecimentos fiscalizados, 48 foram notificados. Entre as maiores irregularidades estavam a validade vencida de alimentos e a falta de higiene no armazenamento dos produtos.

Segundo o presidente do órgão, Jorge Braz, o número total de reclamações recebidas pelo Procon Carioca, nesses cem dias, chegou a 6.989. “A maioria das queixas foram contra serviços de telefonia, TV por assinatura e bancos”, disse o presidente.

A meta para este ano, ainda, é que o Procon Carioca realize mutirões de conciliação nas ruas com o objetivo de resolver, de forma imediata, problemas dos consumidores com as empresas, contando com a participação dos fornecedores no local.

O órgão também planeja para este ano a criação do Selo Procon Carioca que será entregue aos fornecedores que melhorarem o atendimento aos consumidores. Ele terá três categorias: ouro, prata e bronze, de acordo com o resultado alcançado pelas empresas. Projeto para isto já tramita na Câmara Municipal do Rio.

Fonte: O Dia