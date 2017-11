Procon de Florianópolis divulga ranking de preço dos combustíveis e inicia ações para verificar aumentos

Com a pesquisa sendo realizada mensalmente, é possível ver o aumento brusco no preço dos combustíveis, chegando a quase R$ 4 o litro, alguns, até acima. Mas ainda há postos que oferecem a gasolina com preço um pouco mais abaixo, a R$ 3,65.

Em virtude dos constantes reajustes no preço dos combustíveis, o Procon de Florianópolis irá realizar duas fiscalizações mensais para registro do preço da gasolina.

Próximas ações

A partir de hoje os postos de combustíveis serão notificados para que apresentem as notas fiscais de compra e venda dos combustíveis e o LMC, Livro de movimentação dos Combustíveis, dos últimos três meses.

Além disto, o Procon irá, juntamente com o Ministério Público, iniciar os procedimentos para averiguar possíveis irregularidades.

“Nós precisamos saber, primeiro, se estes aumentos estão dentro do estipulado pelo Governo Federal. Só depois poderemos tomar as medidas necessárias para coibir esta possível prática abusiva e aumento injustificado de preços”, esclareceu o Secretário Celso Sandrini.

Centro

Gasolina Etanol Diesel Posto Nienkotter – R$ 3,98 R$ 3,29 R$ 3,39 SC Combustíveis – R$ 3,89 R$ 2,99 R$ 3,19 Posto J. Cristovão – R$ 4,04 R$ 3,07 –

Norte

Gasolina Etanol Diesel Autoposto Polibrava (Cachoeira) – R$ 3,89 R$ 3,19 R$ 3,59 Com. De Combustíveis Assunção (Canasvieiras) – R$ 3,89 R$ 3,09 R$ 3,37 Posto Golden (Jurerê) – R$ 3,89 – R$ 3,49

Leste

Gasolina Etanol Diesel Posto de serviços Ilha Bela (Itacorubi) – R$ 3,99 R$ 3,39 R$ 3,69 Posto Parque São Jorge (Itacorubi) – R$ 3,99 R$ 3,49 R$ 3,69



Fonte: Floripa News