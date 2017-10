Procon Municipal reativa unidade do Continente

A partir desta segunda-feira (30) os moradores de Florianópolis poderão contar com mais uma unidade de atendimento do Procon Municipal que, desta vez, será instalada na região continental da cidade, nas dependências do prédio da Secretaria Municipal do Continente, na Coloninha.

O atendimento será realizado presencialmente, da 12h às 17h, mediante apresentação de RG, CPF, comprovante de residência e o documento referente à reclamação.

O Secretário de Defesa do Consumidor, Trabalho e Renda, Celso Sandrini, acredita que este segundo endereço do Procon irá facilitar o atendimento para as pessoas que moram no Continente.

“O nosso objetivo é que os consumidores tenham seus direitos respeitados e facilitar ainda mais o acesso deles ao Procon é uma forma de fazer isto”, explicou.

Serviço

Procon do Continente

Endereço: Rua João Evangelista da Costa, nº 827, Coloninha

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 12h às 18h

Telefone: (48) 3271-7900



Fonte: Floripa News