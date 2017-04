Produção da indústria de SC cresce 4,1% em fevereiro

<p>Mais uma vez <b> Santa Catarina </b> mostra números melhores do que a média do Brasil na <b> indústria </b>, setor em que está se destacando em relação aos resultados do país. A produção industrial do Estado, segundo dados do <b> IBGE </b> divulgados nesta terça, cresceu 4,1% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado e 2,8% frente ao mês imediatamente anterior, janeiro. No acumulado de janeiro e fevereiro, avançou 4,8%. Enquanto isso, a indústria brasileira cresceu 0,1% em fevereiro frente a janeiro, caiu 0,8% na comparação com fevereiro de 2016 e cresceu somente 0,3% no acumulado dos dois primeiros meses do ano frente ao mesmo período do ano anterior. </p><p>O levantamento do IBGE apurou que em Santa Catarina houve crescimento de sete dos 12 setores avaliados. Os destaques foram para máquinas, aparelhos e materiais elétricos que cresceu 21,3% em função da ampliação da produção de refrigeradores e congeladores para uso doméstico e a metalurgia avançou 17,1% com a expansão da produção de artefatos e peças diversas de ferro fundido e tubos, canos e perfis ocos de aço com costura. </p><p>A indústria de confecção de artigos de vestuário e acessórios ampliou a produção em 12,4%, com maior fabricação de itens de malha, calças femininas, vestuário e acessórios de malha para bebês e a indústria de alimentos avançou 7,0%, principalmente em função da expansão da produção de óleo de soja refinado. Os recuos principais da indústria catarinense ocorreram no setor de metalurgia, – 13,4% e têxtil, -8,6%. <br><br><b>Às Forças Armadas</b><br>Lideranças do setor de defesa brasileiro, da <b> Fiesc </b> e da <b> UFSC </b> discutem desde esta terça, em seminário, ações para ampliar a participação da indústria do Estado como fornecedora das forças armadas. Segundo o coronel Adhemar Machado, membro do Condefesa da entidade, é possível fornecer ao setor desde produtos simples até alta tecnologia. Entre as empresas de SC que já atendem as forças armadas estão a Dígitro Tecnologia e a Olsen Odontomédica. Segundo o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, boa parte do que o setor de defesa demanda é importado e SC produz praticamente tudo. </p><p>- Estamos fazendo um grande esforço no sentido da aproximação da indústria com as Forças Armadas e, por outro lado, temos buscado uma grande aliança em torno de inovação, ciência e tecnologia que também é tradição do Exército – disse Côrte. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b> Número de estabelecimentos com foco em animais de estimação cresce 10% em Santa Catarina </b> <br> <b style=”background-color: white;”> Dupla solução para o conselho da Vale </b> <br> <b style=”background-color: white;”> Para incluir mais mulheres e outros profissionais em TI </b> <!– contentFrom:cms –>

