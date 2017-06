Professora é atingida por tiro de raspão dentro de escola na Maré, no Rio

Uma professora do Espaço de Desenvolvimento Infantil Azoilda Trindade, dentro do Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, foi atingida de raspão na tarde de hoje (19) por um tiro dentro da unidade quando tentava evitar, junto com outros professores e funcionários, que os alunos fossem alvo de balas perdidas durante confronto entre policiais e criminosos.

O tiro provocou apenas queimadura em um dos braços da professora, sem maiores consequências. O incidente ocorreu quando agentes da Delegacia de Combate às Drogas, da Polícia Civil, realizavam uma operação na comunidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, cerca de 30 crianças de até 5 anos estavam na escola e permaneceram deitadas no chão durante o tiroteio. Na hora em que foi atingida, a professora estava com uma criança ao seu lado. Além dos alunos, estavam na escola 14 professores e 24 auxiliares e funcionários da limpeza. Os alunos só foram liberados após o fim do confronto.



Fonte: EBC