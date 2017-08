Professoras coordenam pesquisa internacional sobre Game of Thrones

Um grupo de mais de 40 pesquisadores de todo o mundo, liderados pelo professor Martin Barker, da Aberystwyth University no Reino Unido, está realizando um projeto internacional para reunir as opiniões de milhares de pessoas sobre a série de TV Game of Thrones (GOT).

No Brasil, o projeto é coordenado pelas professoras Valquiria John e Laura Seligman, do curso de Jornalismo da Universidade do Vale do Itajaí (Univali).

A realização da pesquisa no Brasil ocorre a partir dos grupos Monitor de Mídia, da Univali, e do Nefics, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR), instituição na qual Valquiria é professora permanente.

Os pesquisadores buscam ouvir principalmente os fãs da série, mas qualquer pessoa que tenha assistido ao menos uma das temporadas da série está convidada a participar. A pesquisa desenvolve-se em âmbito online, simultaneamente em todos os países envolvidos. Trata-se de um questionário, hospedado no site do projeto: www.questeros.org . São 08 questões fechadas e 16 questões abertas, e leva cerca de 20 minutos para ser respondido. O questionário está em inglês, mas pode ser respondido no idioma que o participante desejar.

Os resultados e as descobertas do projeto serão disponibilizados publicamente. O questionário permanece online até o início de setembro de 2017, quando encerra a exibição da sétima temporada de GOT. O site do projeto apresenta todas as informações sobre a pesquisa, instituições e pesquisadores envolvidos.

O projeto de pesquisa é autofinanciado pelos envolvidos e não tem nenhum tipo de ligação com a HBO ou com o escritor George R. R. Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série.

O estudo é conduzido por um grupo de pesquisadores universitários com grande interesse em filmes e narrativas televisivas sobre fantasia. Alguns dos pesquisadores também trabalharam no Projeto The World Star Wars, The World Hobbit Project e no The Watch of The Lord of the Rings Project.



