Professoras da rede municipal de Florianópolis vão para etapa regional do “Professores do Brasil”

Duas professoras da rede municipal de Florianópolis foram vencedoras da etapa estadual do Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo Ministério da Educação. No mesmo prêmio, uma professora foi destaque na categoria creche e duas na categoria pré-escola.

Nos anos iniciais, ciclo de alfabetização, a ganhadora foi Jeanice Back Andrade, da Escola Professora Herondina Medeiros Zeferino, dos Ingleses. Ela concorreu com “Trilhando na Ilha da Magia: do Homem do Sambaqui à Etnomatemática”.

Nos anos finais, que venceu foi Elisângela Marina de Freitas e Silva, da Escola Intendente Aricomedes da Silva, da Cachoeira do Bom Jesus. A professora inscreveu o trabalho “História nas pontas dos dedos: a acessibilidade ao conteúdo de pré-história”.

Na categoria creche, Márcia Theodorico Mezzomo, da Creche Morro da Queimada, no bairro José Mendes, foi um dos destaques do prêmio com “Do Rei do Fogo ao Rei do Samba: Rainha e Rei da África eu sou”.

Na categoria pré-escola, a rede municipal de ensino teve como um dos destaques a professora Xênia Cristina Silva Sulzbacher, da Escola Professor Anísio Teixeira, da Costeira do Pirajubaé. O título trabalho dela é : “A brincadeira do faz de conta na rotina da educação infantil”.

Outro destaque foi Francine Trindade da Silva, da Creche Poeta João da Cruz e Sousa, que inscreveu “Na Rota da Imaginação: O Universo Mágico dos Contos de Fadas”.

Para o secretário de Educação de Florianópolis, Maurício Fernandes Pereira, os resultados obtidos mostram o empenho, dedicação, competência e criatividade dos profissionais da rede municipal de ensino. “Todas as nossas professoras estão de parabéns”, complementa.

Os vencedores da estadual passaram para a regional. O resultado desta etapa, que contemplará 30 projetos, deve ocorrer no dia 31 de outubro. Os professores receberão R$ 7 mil, além de troféu, viagem para participação em programa de capacitação na Irlanda e equipamentos de informática com conteúdo educativo para as escolas.

Os seis projetos vencedores nacionais serão conhecidos no dia 6 de dezembro. Haverá uma cerimônia na cidade de São Paulo. Receberão R$ 5 mil.

Ensino Fundamental: Anos Iniciais – Ciclo de Alfabetização 1º, 2º e 3º Anos

Vencedora: Jeanice Back Andrade

Escola : Professora Herondina Medeiros Zeferino (Ingleses)

Título: Trilhando na Ilha da Magia: do Homem do Sambaqui à Etnomatemática

Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano

Vencedora: Elisângela Marina de Freitas e Silva

Escola: Intendente Aricomedes da Silva (Cachoeira do Bom Jesus)

Título: História nas pontas dos dedos: a acessibilidade ao conteúdo de pré-história

Educação Infantil: Creche

Destaque

Professora: Márcia Theodorico Mezzomo

Creche: Creche Morro da Queimada (José Mendes)

Título: Do Rei do Fogo ao Rei do Samba: Rainha e Rei da África eu sou.

Educação Infantil: Pré-Escola

Destaque

Professora: Xênia Critina Silva Sulzbacher

Escola: Professor Anísio Teixeira (Costeira do Pirajubaé)

Título: Florianópolis A brincadeira do faz de conta na rotina da educação infantil.

Destaque

Professora: Francine Trindade da Silva

Creche: Poeta João da Cruz e Sousa (Areias do Campeche)

Título: Na Rota da Imaginação: O Universo Mágico dos “Contos de Fadas”.



Fonte: Floripa News