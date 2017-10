Professores de Florianópolis recebem premiação na Câmara de Vereadores

Os vencedores do Professor Nota 10, uma parceria entre Prefeitura Municipal de Florianópolis e Câmara de Vereadores, foram premiados na última segunda-feira (16). A solenidade ocorreu na sede do legislativo municipal.

Foram agraciados com medalha e diploma os autores de seis projetos. A comissão julgadora selecionou duas iniciativas na área de educação infantil, dois da educação fundamental, um da EJA (Educação de Jovens, Adultos e Idosos) e um da modalidade de educação especial.

Uma viagem ao Egito para conhecer múmias e pirâmides, um estudo sobre a cultura africana e afro-brasileira. A vida das tartarugas e situações de invisibilidade no cotidiano de Florianópolis. Um trabalho de inclusão numa turma que possui uma criança com deficiência múltipla e a promoção da cultura de paz. Todos esses assuntos são temas vencedores da VI Edição do Professor Nota 10.

As professoras vencedoras foram Sirlei de Oliveira e Vera Lúcia Rezende Beux Ronsani, ambas da Creche Franklin Cascaes (Ponta das Canas); Márcia Theodorico Mezzomo, da Creche Morro da Queimada (José Mendes); Rosângela Martins dos Santos, da Escola Henrique Veras (Lagoa da Conceição); Jaqueline de Souza Matta Adão, da Escola Adotiva Liberato Valentim (Costeira do Pirajubaé); e Janete Elenice Jorge, do Núcleo EJA Sul I (Costeira do Pirajubaé).

Motivação

O secretário de Educação da Capital, Maurício Fernandes Pereira, observa que o professor nota 10 tem basicamente três características. Uma delas é ter formação na área de atuação. A outra é conseguir fazer uma ligação entre a sua disciplina e o mundo real. A terceira característica é que com as suas atitudes propicia o envolvimento dos alunos nas atividades. “Quando entra em sala de aula um professor nota 10, os olhos dos escolares brilham”.

Visibilidade

Pelo segundo ano consecutivo o Núcleo EJA Sul I recebe o prêmio Professor Nota 10. Para Janete Elenice Jorge, a premiação é importante por divulgar ações pedagógicas humanizadoras, que contribuam para a formação dos alunos enquanto sujeitos críticos dentro do contexto social em que estão inseridos. Juntamente com Jacqueline Camila Abreu, ela é autora de os “Invisíveis”.

Para Janete, o projeto é um trabalho coletivo, de profissionais comprometidos com o fazer docente e de estudantes que são protagonistas das ações pedagógicas.

“Dar visibilidade aos trabalhos produzidos pelos estudantes é uma forma de valorizar a voz desses meninos, meninas, jovens, adultos e idosos que encontram na escola uma possibilidade de pensar o mundo e, por que não, de modificar positivamente suas realidades”, finaliza.

Valorização

Na Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim, na Costeira do Pirajubaé, a professora Jaqueline de Souza Matta Adão foi a responsável pelo projeto “Vida de tartaruga”. Para ela, o prêmio Professor Nota 10 é uma maneira de reconhecer e valorizar o professor, incentivando-o a aprimorar cada vez mais sua prática em sala de aula, buscando sempre inovar o seu afazer diário.

Equipe

A professora Márcia Theodorico Mezzomo criou, com crianças de 4 anos da Creche Morro da Queimada, no bairro José Mendes, o projeto “Do rei do fogo ao rei do samba: rainha e rei da África sou eu”.

De acordo com ela, o Nota 10 significa reconhecer um trabalho realizado por uma equipe com estudo, pesquisa, troca de experiência e formação. Márcia salienta que o prêmio também pertence “às minhas parceiras de sala e coautoras do projeto Eva Albertina da Silva, Leila Andrade Dias e Luana Azelir Florentino, ao diretor Ronaldo e às colegas”.

Também agradece aos artistas que contribuíram com o projeto, às famílias, à comunidade do Morro da Queimada, às professoras Jeruse Romão e Joana Celia dos Passos com quem fiz formação na rede, e principalmente, às crianças: “que são a razão deste projeto existir”.

Orgulho para a comunidade

O projeto “Um movimento pela paz” vem da Escola Básica Municipal Henrique Veras, na Lagoa da Conceição, coordenado pela professora Rosângela Martins dos Santos. “Sinto imensamente feliz e valorizada pela minha prática. Penso que este prêmio enaltece a unidade escolar inspirando a todos na busca de uma educação de qualidade pautada na Cultura de Paz”.

A promoção de descobertas

Sirlei de Oliveira é da Creche Municipal Franklin Cascaes, localizada no bairro Ponta das Canas. Ela desenvolveu “Entre múmias e pirâmides: pequenos aventureiros realizando uma fascinante expedição ao passado, através do sarcófago de Tutancâmon”.

A professora considera o Prêmio Professor Nota 10 uma possibilidade de dar visibilidade aos trabalhos que, muitas vezes, ficam restritos ao ambiente das unidades educativas.

“Através desse prêmio é possível divulgar nossas práticas pedagógicas que exercemos diariamente com as crianças, promovendo novas descobertas e desafios significativos, em prol de continuar qualificando a educação pública”, afirma. “Além de exaltar o nosso papel de professores, como mediadores fundamentais no processo de conhecimento e aprendizagem”. Pela segunda vez, Sirlei é finalista do Nota 10.

Diferente com habilidades e especificidades

Também na Creche Municipal Franklin Cascaes, a professora auxiliar de Educação Especial Vera Lúcia Rezende Beux Ronsani realizou o projeto “Somos todos diferentes”, com crianças de 4 a 5 anos de idade, para trabalhar o tema deficiência.

“É muito importante se trabalhar desde a educação infantil a inclusão da criança com deficiência, para que desde cedo respeitem e percebam que &39;Somos todos diferentes&39;, cada um com suas habilidades e especificidades”.

Conforme Vera Lúcia, a premiação contribui para que outros profissionais se sintam motivados a desenvolver projetos com temas que colaboram com a formação humana dos estudantes.

Projetos

1 -“Invisíveis” – EJA Sul I

Autora: Janete Elenice Jorge

Coautora: Jacqueline Camila Abreu

2 -“Entre múmias e pirâmides: pequenos aventureiros realizando uma fascinante expedição ao passado, através do sarcófago de Tutancâmon” – Creche Municipal Franklin Cascaes

Autora: Sirlei de Oliveira na

Coautoras: Silvana Souza da Silva e Sandra Regina de Oliveira

3 -“Do rei do fogo ao rei do samba: rainha e rei da África sou eu” – Creche Municipal Morro da Queimada

Autora: Márcia Theodorico Mezzomo

Coautoras: Eva Albertina da Silva, Leila Andrade Dias e Luana Azelir Florentino

4 -“Somos todos diferentes” – Creche Municipal Franklin Cascaes

Autora: Vera Lúcia Rezende Beux Ronsani

Coautora: Ruth Mary Pereira dos Santos

5 -“Vida de tartaruga” – Escola Municipal Adotiva Liberato Valentim

Autora: Jaqueline de Souza Matta Adão

6 – “Um movimento pela paz” – Escola Municipal Henrique Veras

Autora: Rosângela Martins dos Santos



Fonte: Floripa News