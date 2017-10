Profissionais de saúde participam de curso sobre saúde mental em Itajaí

Profissionais de saúde do município estão recebendo uma capacitação sobre Saúde Mental (crack, álcool e outras drogas) para aprimorar o trabalho diário nas unidades de saúde. O Projeto Itinerários do Saber é ministrado pela Escola Técnica do SUS (ETSUS) de Blumenau, em parceira com o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz – Icict/Fiocruz/Ministério da Saúde. Cerca de 120 servidores serão formados até o fim de novembro no curso.

Em 2015, ocorreu a primeira edição do curso, que formou cerca de 300 agentes comunitários de saúde. Agora a capacitação foi ampliada para outros profissionais das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

“Esse curso proporcionou uma reflexão sobre a realidade da saúde mental no contexto da Estratégia Saúde da Família, o que possibilita um olhar diferenciado, voltado para um planejamento que permita acionar os mecanismos existentes nos territórios para promover a saúde dessa população, trabalhando questões como promoção de atividades educativas, lazer, socialização, entre outras”, afirma a enfermeira da ESF que participou da capacitação, Silvana Lampert.

A qualificação aplicada é dividida em três eixos. No primeiro, os profissionais conhecem seu território, as redes de atenção, os conceitos, políticas e as práticas de cuidado em saúde mental; no segundo, são explicadas as ferramentas para atuação dos profissionais na Atenção Básica; já o terceiro eixo aborda a Reforma Psiquiátrica, Redução de Danos e Integralidade do cuidado como diretrizes para intervenção em saúde mental e no uso de álcool, crack e outras drogas.

Conforme a tutora da capacitação, Estela Maris Ribeiro, o objetivo é empoderar os profissionais da Atenção Básica do município no cuidado com esses pacientes, trabalhando acolhimento, humanização, escuta qualificada, atendimento em rede, matriciamento e redução de danos. “Esse curso contribui na qualificação do atendimento das equipes dentro da perspectiva de redução de danos para álcool e outras drogas”, comenta Estela.

Ao todo, são 60 horas de atividades. Após as aulas, os profissionais ainda precisam desenvolver uma proposta de trabalho para aplicação em suas unidades de saúde.



Fonte: Floripa News