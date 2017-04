Profissionais pós-graduados são valorizados, diz pesquisa

Herculano Barreto Filho

– Estudo aponta que esses profissionais tiveram aumento de 14,1% em 2015 –

Rio – Pesquisa divulgada pela consultoria Produtive aponta que executivos com especializações têm maior remuneração, já que o mercado valoriza, cada vez mais, o investimento em capacitação profissional. Na análise, os profissionais com uma pós-graduação obtiveram aumento de 14,1% em 2015 em relação ao ano anterior. Já os executivos apenas graduados tiveram um reajuste pouco expressivo, com apenas 4,8% de acréscimo nas remunerações.

O resultado do estudo mostra que investir em qualificação é uma boa estratégia de carreira. Uma opção que ajudou a alavancar a trajetória profissional de Pablo Belmont na Bayer, empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de cuidados com a saúde humana e animal e agricultura. O profissional ingressou na empresa em 2005, para exercer a função de auxiliar de produção na fábrica de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, chamando a atenção dos seus gestores pelo bom desempenho.

Por atuar como temporário, precisou deixar a função após alguns meses. Mas isso apenas aumentou a sua convicção de que o caminho certo era investir em sua carreira. “Tinha certeza que o bom desempenho na Bayer poderia ser reconhecido em outra oportunidade. Enquanto isso, vendia empadas em um ponto de ônibus perto da minha casa. Uma lição aprendida foi que o foco no desenvolvimento profissional faz toda a diferença. Me destaquei no trabalho e recebi uma proposta como auxiliar de produção”, disse.

Faculdade e MBA

Depois de seis meses de casa, na época com 23 anos, Pablo, casado e pai de uma menina, decidiu cursar Engenharia de Produção. Depois de sua formatura, em 2010, veio o segundo filho e começou um MBA. “Após a graduação, fui promovido a facilitador. Com a nova renda, eu e minha esposa concordamos que eu faria um novo investimento: MBA em Gerenciamento de projetos. Abrimos mão de ter um carro, mas meu objetivo era garantir uma base educacional para meu desenvolvimento profissional”, afirmou.

Hoje, Pablo e a família já moram há um ano e meio na Cidade do México, no México, onde ele atua como Head de Product Supply na divisão de saúde animal da Bayer. O primeiro contrato era de seis meses. E, nesse período, pela primeira vez, as vendas mexicanas tiveram um crescimento maior que outros mercados similares. Em seguida, Pablo recebeu a proposta de permanecer no México como expatriado por três anos.

“A adaptação no México foi rápida. A empresa ofereceu aulas particulares de espanhol a mim e à minha família. Então, tive a oportunidade de também aperfeiçoar a língua. Outra dica importante é: não perca a oportunidade de aprender um novo idioma ainda jovem”, recomendou Pablo.

Bayer empregou 115 mil em 2016

No ano passado, a Bayer, empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de cuidados com a saúde humana e animal e agricultura, empregou cerca de 115 mil pessoas e obteve vendas de € 46,8 bilhões. Os investimentos totalizaram € 2,6 bilhões e as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 4,7 bilhões. Esses números incluem os negócios de polímeros de alta tecnologia, que foram lançados no mercado de ações como companhia independente nomeada Covestro, em 6 de outubro de 2015.

