Programa de empreendedorismo que apoia TCCs de estudantes de SC tem inscrições abertas

<p>Estudantes universitários que estejam desenvolvendo trabalho de conclusão de curso (TCC) e que buscam apoio para seus projetos têm até quinta-feira, 13, para realizar a inscrição para a 3ª edição do <b> <i>Academic Working Capital</i> (AWC) </b>, programa do <b> Instituto TIM </b>. As melhores iniciativas receberão acompanhamento, orientação de negócios e recursos financeiros para transformar sua ideia em um produto ou negócio.<br></p><p>Podem se inscrever grupos de universitários de qualquer área da graduação, desde que o líder do projeto esteja matriculado na etapa de execução do TCC, e que seu trabalho seja voltado para soluções tecnológicas ou de inovação. Estão aptos a participar alunos matriculados em universidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Nesta edição também podem participar alunos matriculados em oito Escolas Técnicas (Etecs) de SP.</p><p>Os interessados devem se cadastrar no <b> site </b> do programa para receber um e-mail com as instruções. Os selecionados receberão orientação técnica e de negócios, participarão de workshops e serão acompanhados semanalmente por monitores do AWC. No final de 2017, ainda terão a oportunidade de participar de uma Feira de Investimentos, onde poderão apresentar suas soluções para profissionais do mercado e investidores.</p><p><b>Case de sucesso catarinense</b><br>Na edição de 2016, o joinvilense Allan Soares Duarte foi um dos destaques. O aplicativo desenvolvido por ele, <b> Conexão Enxaqueca </b>, foi um dos projetos a receber o apoio financeiro e supervisão do <i>Academic Working Capital</i>. O aplicativo disponibiliza um “diário de crises”, com o objetivo de reunir todas as informações sobre sua rotina e tentar identificar as causas para as crises. </p><p>Além disso, ele serve como documento técnico para os médicos cadastrados ajudando-os na avaliação da eficácia das medicações e dos métodos de alívio prescritos. O <b> aplicativo </b> já está disponível nos para download, e é compatível com sistema Android, iOS e Windows Phone. </p><p>Além do Conexão Enxaqueca, o AWC já apoiou o desenvolvimento de cerca de 40 projetos inovadores. Outros exemplos são MVSia, que tem entre seus produtos uma seletora de mudas de eucalipto que substitui o processo manual (Universidade de São Paulo); o Nanotropic, um aditivo nanoplástico semelhante aos utilizados nas embalagens tradicionais de alimentos, mas com propriedades bactericidas e fungicidas (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e o Staat, equipamento eletrônico com sensor para identificação precisa da cor dos dentes (Universidade Federal de São Carlos – SP).<br></p><p><b>Leia também:</b><br><b> Curso gratuito de programação de games está com inscrições abertas em Florianópolis </b></p><p><b> Taxa de inscrição do ENEM tem reajuste de 20% </b></p><p><b> Somente 21 cidades de SC atingiram meta de vacinação para HPV </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense