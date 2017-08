Programa Especial Saúde do Homem Rural acontece em Santa Terezinha

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) atua em ações de promoção social no meio rural. Voltado para o público masculino o Programa Especial Saúde do Homem Rural visa gerar oportunidades de educação para a promoção da saúde e prevenção de doenças de homens no meio rural, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida.

Nesta sexta-feira (11), produtores rurais de Santa Terezinha, no Vale do Itajaí, participarão do programa que tem como parceiros o Sindicato Rural, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Santa Terezinha e a Sociedade Brasileira de Urologia de Santa Catarina (SBU/SC). O evento está programado para iniciar às 8 horas no Salão Comunitário do Centro do município.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Nelson Felippi, essa é a primeira vez que o município recebe o Programa Especial Saúde do Homem Rural. “Além dos produtores de Santa Terezinha também participarão produtores do município de Rio do Campo que é de abrangência de nosso Sindicato”.

Felippi ressalta que o foco é conscientizar os homens para que prezem por sua saúde. “Os produtores rurais passam horas e horas no trabalho e esquecem de si mesmos. O programa auxiliará para que eles compreendam a importância de frequentar o médico e ter os cuidados básicos com a saúde para garantir maior longevidade e qualidade de vida no campo. Sem saúde não tem produção”.

Mais saúde

O presidente do Conselho de Administração do SENAR/SC e da FAESC, José Zeferino Pedrozo, explica que as ações têm como foco prioritário a educação em saúde, com prevenção e diagnóstico precoce de doenças masculinas como o câncer de próstata, de pênis, de pele, entre outras. “O objetivo é promover o controle de fatores de risco que afetam diretamente a saúde do homem rural, priorizando pela qualidade de vida e o bem-estar”.

O supervisor regional do SENAR/SC no Vale do Itajaí, Darci Aloísio Wollmann, observa que os homens do meio rural não devem esperar que alguma das doenças ocorra para procurar um médico. “Ações de prevenção sempre são melhores. Assim como as mulheres, os homens também devem se preocupar em primeiro lugar com sua saúde, realizar visitas ao médico e exames periódicos. O câncer de próstata, por exemplo, quando descoberto no estágio inicial tem chances de recuperação próximas a 100%”.

Segundo o superintendente do SENAR/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, somente em 2016 foram atendidos 2.181 homens em 12 programas espalhados por todas as regiões do Estado. “Foram 60 horas de aula, 751 consultas com médicos do SBU/SC e 2.073 exames de PSA. Isso demonstra que os produtores rurais estão se conscientizando com relação a importância dos cuidados com a saúde”, avalia.

Programação

As atividades iniciarão a partir das 8 horas com a coleta de sangue para os exames Antígeno Prostático Específico (PSA) e Colinesterase. Após o café da manhã, o médico da SBU/SC Marcelo Brandt falará aos produtores sobre câncer de próstata e de pênis.

O médico também realizará exames físicos da próstata – toque retal nos participantes com maior fator de risco, importante para o diagnóstico precoce, pois cerca de um em cada cinco homens com câncer de próstata têm exame do PSA normal. Durante a manhã também serão desenvolvidas a verificação dos sinais vitais. Às 12 horas será servido almoço e durante a tarde haverá entrega de brindes aos participantes.



Fonte: Floripa News