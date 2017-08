Programa Mesa Brasil arrecada 543 toneladas de alimentos

Em cinco meses, o Programa Mesa Brasil arrecadou 543 toneladas de alimentos em benefício de famílias carentes e instituições sociais. Os hortifrutigranjeiros doados pelos boxistas e produtores rurais das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A (Ceasa/SC) atenderam 82 mil pessoas da Grande Florianópolis.

A ação, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), arrecada alimentos em perfeitas condições de consumo que são encaminhados para instituições sociais e famílias carentes. De fevereiro a junho deste ano, os hortifrutigranjeiros atenderam 150 entidades sociais e 250 famílias cadastradas no Programa.

Lembrando que o Sesc tem um espaço dentro da Ceasa para recolher e selecionar os alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização e atender as famílias carentes. O Programa Mesa Brasil é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício, que acaba contribuindo para promoção da cidadania e melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, essa parceria com o Mesa Brasil mostra a importância do reaproveitamento adequado de alimentos próprios para o consumo atendendo a aproximadamente 16 mil pessoas por mês, gerando uma grande rede de solidariedade entre produtores, boxistas e voluntários, levando alimentos para pessoas carentes, principalmente, crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais, cadastradas em instituições sociais.

O Diretor Presidente da Ceasa/SC, Agostinho Pauli, ressalta que a parceria como Mesa Brasil, além de ter como principal função a ação social de ajudar os mais necessitados, também contribui para diminuição do desperdício, evitando grandes quantidades de lixo orgânico, contribuindo até mesmo para a preservação do meio ambiente.

Para mais informações sobre a doação de alimentos para famílias carentes e instituições sociais, faça contato com o Programa Mesa Brasil através do número: 0800-643 4363.

Ceasa/SC

As Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A são uma empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e funcionam como um elo entre o produtor e o consumidor por meio da comercialização atacadista e varejista de pescado, produtos hortifrutigranjeiros, alimentos e insumos orgânicos, produtos ornamentais e de floricultura e artesanais.



Fonte: Floripa News