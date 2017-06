Projeto brasileiro de redução de risco de desastres é reconhecido pela ONU

As secretarias de Defesa Civil dos estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina e os municípios de Petrópolis, Friburgo (RJ) e Blumenau (SC) receberam o principal prêmio de redução de risco de desastres da Organização das Nações Unidas(ONU), o Sasakawa Award, concedido a cada dois anos a organizações, indivíduos ou iniciativas que contribuam substancialmente para salvar vidas e reduzir a mortalidade global por catástrofe.

A honraria foi dada ao Projeto de Fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Risco em Desastres Naturais no Brasil (Gides). O governo brasileiro, em convênio com o governo japonês, escolheu as localidades para o projeto, a fim de fortalecer a estratégia nacional de gestão integrada de riscos em desastres naturais.

O superintendente operacional da Secretaria de Defesa Civil do Rio de Janeiro, coronel Marcelo Hess, disse que o trabalho, que tem quatro diretrizes, começou em 2014 e contribuiu para a melhoria do trabalho da secretaria como um todo.

“Foi enviada ao Japão uma equipe de agentes e técnicos da Secretaria de Defesa Civil, do Instituto Estadual de Ambiente, do Departamento de Recursos Minerais e da Câmara Metropolitana para participar dos cursos”, disse.

“O projeto tem quatro eixos: mapeamento, planejamento urbano; previsão e alerta; e prevenção e reabilitação. Mudamos nossa metodologia ao longo desse tempo, está mais refinada, científica. E esse trabalho se desenvolverá até novembro”, afirmou Hess.

Entre as áreas que os brasileiros desenvolveram, no intercâmbio com o Japão, estão a definição de riscos, o índice pluviométrico e o mapeamento de área de risco, entre outras.

Um projeto-piloto em nível estadual vai aplicar os novos conhecimentos a mais cinco cidades: Duque de Caxias, Niterói, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Teresópolis. A ideia é que, com o tempo, a Escola de Defesa Civil leve a nova metodologia aos 92 municípios fluminenses.

O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR, sigla em inglês) tem o objetivo de reduzir os danos causados por riscos naturais como terremotos, inundações, secas e ciclones, através de uma ética de prevenção.



Fonte: EBC