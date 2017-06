Projeto da Delegacia do Turista de Balneário Camboriú virá de acordo ambiental

<p class=”embed-content”> </p><p>Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público resultou no projeto da nova delegacia da comarca em Balneário Camboriú, que substituirá o prédio atual na Rua Inglaterra. O acordo foi proposto pela 5ª Promotoria de Justiça a uma construtora da cidade, autuada por dano ambiental.<br><br>As plantas já foram entregues ao delegado regional David Queiroz, e seguirão em breve para licitação da obra. <br><br>A previsão é que a construção custe algo em torno de R$ 6 milhões, um pouco menos do que orçamento previsto para o projeto original, que seria erguido na Avenida das Flores _ mas acabou engavetado por falta de acordo entre Estado e município sobre a doação do terreno.<br><br>A proposta é de uma ¿delegacia do turista¿, com estacionamento e atendimento ao público para registro de boletins de ocorrência, mas sem o recebimento de presos _ que será transferido para a atual Delegacia da Mulher, na Marginal Oeste. <br><br>Esta semana foi demolido o que ainda restava do antigo presídio, anexo à delegacia, e o entulho encheu pelo menos oito caminhões. <br><br>A estrutura da delegacia atual é tão precária que já provocou pedidos de afastamento de saúde de policiais e resultou em uma ação civil pública, em que o Ministério Público pediu melhoria imediata. A Justiça foi favorável, mas o Estado recorreu e o processo continua tramitando. <br><br><b>Regional</b><br><br>Antes mesmo do início das obras da nova delegacia da Rua Inglaterra, a Delegacia Regional deixará o endereço da Quarta Avenida. O Estado vai alugar um prédio com o dobro do tamanho no início da Avenida do Estado, próximo ao Balneário Shopping, de valor ainda não divulgado.<br><br>O prédio tem estacionamento, que será terceirizado _ o que resolve a atual falta de vagas ao redor da Regional. O projeto interno está sendo feito pelo escritório modelo de Arquitetura da Faculdade Avantis, e será doado à Polícia Civil.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense