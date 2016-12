Projeto da RBS nas escolas de SC premia melhores trabalhos sobre segurança pública

<p>Desenvolvido pela RBS SC nas escolas municipais e estaduais de <b> Santa Catarina </b>, o projeto <b>”Para você, o que é segurança?”</b> definiu seus vencedores (veja na tabela abaixo a lista completa) neste mês de dezembro. A bancada de jurados escolheu os melhores trabalhos enviados por alunos e professores de todo o Estado em uma ação promovida pelos jornais Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de Santa Catarina. Os interessados tiveram de agosto a outubro para enviarem suas participações.</p><p>A premiação foi dividida entre categorias conforme a produção de cada aluno: artes cênicas, artes visuais e artes musicais. Além disso, os trabalhos foram segmentados por faixas de série. Nos materiais os estudantes deveriam responder à pergunta principal da campanha, que faz parte da bandeira Segurança SC – Essa causa é nossa.</p><p>Na banca do júri de avaliação, Marcelo Carvalho escolheu os trabalhos de artes cênicas, Anderson Ávila os materiais de artes musicais e Luciano Martins as inscrições em artes visuais.</p><p>Os vencedores serão premiados em fevereiro de 2017, em um evento na Secretaria de Educação do Estado. Os alunos vão receber um patinete elétrico, enquanto os professores vão ganhar um kindle.</p><p>O projeto recebeu 300 inscrições entre vídeos, paródias e outras manifestações de arte: </p><p>— Foi muito gratificante realizarmos a campanha junto às escolas. A atividade proposta teve um nível de complexidade alto, contudo recebemos inúmeros trabalhos com bastante qualidade e criticidade — analisa a coordenadora de projetos especiais do RBS SC, Raquel Fabris.</p><p>Segundo ela, o tema segurança pública foi bastante abordado pelos jornais, o que proporcionou subsídio aos alunos para realizarem diversas pesquisas. </p><p>— Ficamos com a certeza de que conseguimos contribuir para o aprendizado, utilizando o jornal como ferramenta de apoio pedagógico — afirmou Raquel.</p><p><b>Artes musicais</b></p><p>Vencedora na categoria musical, entre o primeiro e o quinto ano, Amanda Thibes, 10 anos, de Videira, fez uma paródia com a cantiga popular <i>A Barata da Vizinha</i>. No trecho principal da canção ela pergunta e responde: “Diz aí menino o que você vai fazer? Vou trancar bem a porta para me proteger”.</p><p>Gabrielli Ribeiro Godoi, do sexto ao nono ano, de Caçador, fez uma paródia da canção “É preciso saber viver”, de Erasmo e Roberto Carlos. Na adaptação da estudante, a música mudou de nome para “É preciso viver seguro”. Em parte da música, a aluna dá a dica: “tudo começa em casa, ensinando os bons valores/ gentileza, tolerância e prestar grandes favores”.<br></p><p></p><p>Fabiana Bavaresco, do ensino médio, de Treze Tílias, focou na segurança do trabalhador. Ela usou a música “Burguesinha”, de Seu Jorge, para fazer uma paródia em que lembra da importância do uso dos equipamentos de proteção para quem está em serviço.<br></p><p><b>Artes visuais</b></p><p><b>Giovana Karla Kizema</b>, do primeiro ao quinto ano, de Itaiópolis, desenhou uma cidade em que policiais militares estão espalhados em diversos lugares. Além deles, ela reproduziu crianças e adultos em um clima de segurança.<br></p><p>Na categoria artes visuais, do sexto ao nono ano, <b>Luís Henrique Knaul</b>, de Leoberto Leal, desenhou uma criança em que dentro da sua cabeça estava representada a polícia e a proibição do uso de armas e drogas.<br></p><p><b>Leomar Grotto Júnior</b>, do ensino médio, de Presidente Castello Branco, usou a criatividade para reproduzir o mapa de Santa Catarina com foco na segurança no trânsito. Dentro do desenho, o estudante colocou placas de sinalização com um cinto de segurança sobre elas.<br></p> Desenho de Leomar Grotto Junior Foto: Reprodução / Leomar Grotto Junior <p><b>Artes cênicas</b></p><p><b>Emily Louise Tomaselli</b>, do primeiro ao quinto ano, de Timbó, produziu um vídeo em que ela é a repórter e entrevista seus familiares sobre o que é segurança para eles. A mãe, o pai, o irmão e a avó da aluna respondam às perguntas e ao final ela conclui: “segurança é me sentir segura, protegida com as pessoas que amo, sem ter medo que algo irá acontecer”.<br></p><p><b>Kassandra Jaine da Silva</b>, do sexto ao nono ano, de Jaraguá do Sul, fez um vídeo que inicia com uma leitura sobre a importância da segurança. Depois, ela encenou com amigos diversos tipos de situação em que a segurança precisa estar presente, como em assaltos, acidentes e crianças em casa. Para fechar a produção, a estudante destaca que “a todos instantes devemos estar atentos”, pois “segurança é a maior garantia de uma vidade de qualidade”.<br></p><p><b>Maria Suzane Kniess</b>, estudante do Ensino Médio de Presidente Getúlio, reproduziu um <i>stop motion</i> em que responde o que é segurança para ela. A produção sai de uma sala de aula se estende para as ruas da uma cidade.<br></p><p class=”embed-content”> </p><p></p><p class=”embed-content”> !function(e,t,n,s){var i=’InfogramEmbeds’,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?’http:’:’https:’;if(/^/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,’script’,’infogram-async’,’//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js’); Artes cênicas <br> Create your own infographics </p><p><i>Escolhido em votação pelos catarinenses, o tema segurança foi prioritário em 2016. Durante todo o ano, acompanharemos indicadores criados junto com especialistas na campanha <strong>Segurança SC – Essa Causa é Nossa</strong>. Você também pode participar desse movimento! <b> Clique aqui </b>, acesse o site da campanha e saiba como. Em redes sociais, utilize a hashtag <strong>#SegurancaSC</strong> e compartilhe sua história sobre o tema.</i><br></p><p> <i><br></i></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense