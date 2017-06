Projeto da UFMG usa redes sociais para capacitar dentistas do interior do país

Professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estão levando conhecimento, por meio das redes sociais, para dentistas, estudantes e outros profissionais ligados à odontologia. Trata-se de uma ideia simples que vem transformando o atendimento odontológico em pequenas cidades. Eles apresentam semanalmente um programa temático, ao vivo, com a presença de um convidado de destaque na área.

UFMG usa redes sociais para capacitar dentistas do interior do paísArquivo/Valter Campanato/Agência Brasil

A iniciativa, que teve origem em 2015 e ganhou o nome de TV Dental News, já conta com mais de 6,5 mil inscritos. As transmissões ocorrem sempre às segundas-feiras, às 20h. Espectadores podem fazer perguntas e interagir com o convidado. Também é possível acessar programas antigos.

O coordenador do projeto, Rodrigo Richard da Silveira, explica que o público-alvo é composto sobretudo por profissionais que atuam em cidades com pouca estrutura e longe de centros de conhecimento. Eles podem tirar dúvidas que auxiliem o trabalho cotidiano. No entanto, qualquer pessoa pode acessar as transmissões. Desde que o projeto foi criado, os programas já foram assistidos por internautas em 111 países.

Os programas podem ser assistidos pela internet . A próxima edição, que ocorrerá amanhã1(9), tratará dos traumatismos dentários, uma das causas mais comuns de procura dos serviços de pronto-atendimento odontológico.

“É uma forma de fazer esse conhecimento em odontologia, que vem sendo produzido nas instituições acadêmicas, chegar lá na ponta. Mas ele pode servir tanto para capacitar profissionais, quanto para auxiliar estudantes em seu aprendizado”, explica Rodrigo.

Para ele, a tecnologia traz inúmeras possibilidades de difundir o conhecimento. “Desenvolver ferramentas de interação com um público cada vez mais habituado ao mundo digital é um dos maiores desafios atuais da docência. As gerações que estão chegando agora à universidade, por exemplo, já nasceram na era da internet. E os novos profissionais que se formam fazem bastante uso de ferramentas tecnológicas”, acrescenta. Ele acredita que há muitas possibilidades de uso da tecnologia que não demandam alto investimento e iniciativas de baixo custo podem gerar resultado positivo.

As transmissões da TV Dental News tiveram grande importância para o trabalho de Dayanne Pedrosa Mesquita, dentista em Vespasiano (MG). “Eu trabalho com cirurgia oral menor e o programa sobre terapia medicamentosa me ajudou a ver soluções para casos simples e graves. Foi de grande valia para os procedimentos que realizo no consultório”.

Um exemplo citado por Dayanne é de um paciente que havia extraído um dente com outro profissional e estava se queixando de muita dor. “Sugeri a mudança dos medicamentos justamente porque o programa dedicou uma parte do tempo para falar sobre as dores agudas. E realmente consegui solucionar o problema.”

O projeto também ajudou Nora Lúcia Coelho, de 53 anos, moradora de Cotia (SP). Policial civil e bacharel em ciências jurídicas, ela decidiu, nos últimos anos, cursar odontologia e está agora terminando a faculdade. “Eu assisti a uma palestra sobre oclusão. É um assunto que eu detestava. Mas a aula da TV Dental News foi maravilhosa. Penso até em aprofundar o tema”, contou ela, que já planeja fazer uma especialização na Universidade de São Paulo (USP).



Fonte: EBC