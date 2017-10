Projeto do novo Aeroporto da Capital é apresentado na CDL

A reunião do Conselho Deliberativo da CDL de Florianópolis recebeu na noite dessa terça-feira (10), na sede da entidade, a presença de três representantes da Floripa Airport para apresentar os detalhes do novo projeto do Aeroporto Internacional de Florianópolis. O encontro contou também com a participação dos representantes do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) para explicar o projeto Ponte Viva – Hercílio Luz.

Na abertura da reunião, o presidente Lidomar Bison concedeu um minuto de silêncio em razão do falecimento do Sr. Emílio da Silva Júnior, presidente da CDL de Florianópolis – gestão 1968.

Simon Locher, gerente de Relações Institucionais, apresentou o projeto do novo terminal do aeroporto da Capital, que tem previsão para ser entregue em outubro de 2019 e será quatro vezes maior do que o atual. A Zurich Airports, concessionária que vai administrar a estrutura por 30 anos, venceu o leilão de concessão realizado em março deste ano.

Michel Mittmann, diretor do IPUF, explanou o Projeto Ponte Viva – Hercílio Luz para as pessoas, com conceitos e estudos que o órgão vem desenvolvendo ao longo do ano para a ponte e sua integração com a cidade. O projeto prevê uma série de ações no entorno da Ponte e uma ampla discussão nos próximos meses com diferentes públicos para a definição final do que vai ser realizado.

Ao final do encontro, o conselheiro Rodrigo Marques convidou os empresários para prestigiarem a audiência pública sobre a população em situação de rua: direitos e violações, no próximo dia 16 de outubro (segunda-feira), às 18h30, no plenarinho Deputado Paulo Stuart Wright, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.



Fonte: Floripa News