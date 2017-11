Projeto escolar ensina formas geométricas com a confecção de pipas em São José

Uma ideia simples e transformadora pode auxiliar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Principalmente quando a iniciativa une disciplinas para que crianças e adolescentes tenham oportunidade de enriquecer o conhecimento. Os 120 alunos do 4º ano do Colégio Municipal Maria Luiza de Melo tiveram esta experiência com o projeto multidisciplinar Inspire-se, Faça, Brinque e Aprenda, deixando a Beira-Mar de São José muito mais colorida na última quinta-feira (26).

Coordenados pelas professoras de artes, Cláudia Mota Reys e Ana Paula Silva e Costa, e pelo professor de educação física Jorge Ricardo Jardim Flor, os alunos do 4º ano aprenderam as formas geométricas a partir da confecção de pipas. Também foram trabalhadas questões como peso, dimensões e os materiais mais adequados para a confecção, como que tipo de papel ou plástico, linhas, amarrações e a rabiola.

Durante as aulas, foi constatado que vários alunos só conheciam as pipas pelos meios de comunicação. Para comemorar esse novo conhecimento, alunos, professores e pais, se reuniram com a presença da coordenadora Gelcemar Oliveira Farias, representante de educação física do Cefid – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UFSC. “Estou muito contente em participar deste aprendizado fora do contexto escolar. É excelente estar com esses alunos e suas ideias coloridas e geométricas”, assinalou Gelcemar.

Para a coordenadora da área de educação física da Secretaria Municipal de Educação, Alzira Isabel da Rosa, somar os conteúdos de diversas disciplinas fortalece o aprendizado. “O dialogo entre currículos de disciplinas distintas, somados aos saberes já constituídos, proporcionam uma interação entre alunos e professores sem igual”, avalia.

Já a professora de artes Ana Paula, destaca a importância de levar os alunos para fora do espaço escolar. Observado as formas das ruas, quadras, linhas de muros e prédios, além de outros itens é que os alunos colocaram em prática o conhecimento. “Eles passam a entender os tamanhos, dimensões e percebem que as formas geométricas estão em todos os ambientes no trajeto do Colégio até a Beira-Mar. Assim, o aluno passa a conhecer o mundo ao seu redor”, explica Ana Paula.

O aluno Mikayo Luiz da Silva, 9 anos, estava contente de poder participar do projeto e ter a oportunidade de soltar pipa na Beira-Mar. “Confeccionar as pipas e agora sabendo que possui formas geométricas é muito legal. E sair da sala com meus amigos para soltar pipas é melhor ainda, é o melhor dia de aula da minha vida”, comentou Mikayo.

O processo pedagógico do ensino e aprendizagem deve objetivar a busca constante por posturas metodológicas que possam estimular e criar práticas educacionais, como a leitura e a pesquisa. “O aluno que o aluno que lê, aprende bem mais e se sente curioso e busca conhecer mais sobre os assuntos que são interessantes. Por isso a importância do projeto desenvolvido pelos professores é inquestionável”, reforça a diretora do ensino fundamental Maria Rosicléa da Silva Guarezzi.



Fonte: Floripa News