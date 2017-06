Projeto Identidade Cidadã levará os cartórios para dentro do sistema prisional

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Uma reunião dá a largada para a implantação em Santa Catarina do <b>Projeto Identidade Cidadã</b> , que vai levar os cartórios para dentro <b>sistema prisional</b> e coletar informações para a emissão de documentos básicos dos apenados, como a certidão de nascimento. O programa já ocorre em 16 Estados e ganhou adesão da <b>Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina</b> (Anoreg/SC), que discute nesta terça as primeiras orientações. O número de presos sem qualquer documento pessoal é enorme: chega a 91,33% dos detentos, segundo pesquisa do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) feita em 2016 em 1.331 estabelecimentos penais do Brasil.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Enquanto isso…</b><br>Em encontro de uniformização de procedimentos no último sábado, a entidade também orientou os registradores a aceitar declaração em papel do apenado para o reconhecimento de paternidade na certidão do filho, evitando a burocracia de mover aparato policial para levá-lo pessoalmente ao cartório, o que dificulta e atrasa o registro.</p><p><b>Vozes da Capital</b><br>Florianópolis irá receber a <b>3ª Mostra de Corais de Florianópolis</b> , que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, no <b>Teatro Governador Pedro Ivo</b> . Podem participar formações vocais do Brasil e do exterior, de todas as faixas etárias e gêneros musicais. A última edição recebeu cantores de quatro Estados e do Distrito Federal. Para a próxima já há inscritos até da Argentina. Na foto, Corais Flex e da Orquestra Sinfônica de Lages se apresentaram em 2016.<b><br></b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A propósito</b><br>Quando é que a <b>Polícia Militar de Santa Catarina</b> dará adeus de vez ao velho sistema de radiocomunicação analógico?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Não é brincadeira</b><br>Morador do João Paulo escreve à coluna para relatar que o episódio das pipas, que gerou interrupção de energia no bairro no último domingo, é um problema mais grave de que uma simples brincadeira. Segundo ele, há pelo menos duas semanas o fato vem ocorrendo. Estranhamente, diz ele, algumas dessas pessoas estão vindo de outros municípios, com carros e motos e se postam à frente das casas, empinando as pipas, umas cortando os fios das outras, as quais caem dentro dos quintais. Então invadem os quintais em hordas, a toda hora, apossam-se do que estiver a seus alcances, vassouras, canos de PVC, o que lhes interessar, para resgatarem as pipas.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> <br></p><p> <b>Obra da ponte do Canal da Barra mobiliza Estado e até pescadores em Florianópolis</b> <br></p><p><b> Vantagem da democracia é permitir livre manifestação, mesmo que esdrúxula </b><br></p><p> <b>Após morte de bebê em Mafra, Samu vai mudar de gestão em SC</b> </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense