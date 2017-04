Projeto leva arte contemporânea carioca à cidade do interior fluminense

Cidade da baixada litorânea fluminense que tem se destacado nas últimas décadas pela realização de vários eventos culturais, como o seu concorrido festival internacional de jazz, Rio das Ostras abriga a partir deste sábado (8) um projeto que visa interiorizar a produção carioca de arte contemporânea. A exposição Intersubjetividades, que será aberta às 19h no Ateliê Casa Residência, apresenta cerca de 30 obras de 24 artistas inseridos no circuito cultural da capital fluminense, além de dois nomes locais das artes visuais.

A mostra faz parte do projeto O Artista Convida, em que os participantes dialogam com os artistas convidados dentro de uma proposta de dinamizar a cena cultural da cidade. A curadoria é de Áureo Guilherme Mendonça, professor de Teoria e Crítica de Arte no curso de Produção Cultural do polo Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense (UFF).



Obra da artista visual Silvia Neves em exposição no Ateliê Casa Residência, em Rio das OstrasDivulgação/Ateliê Casa Residência

Integram a exposição 30 fotos, pinturas, colagens e objetos, que fazem referência à forma de observação, por meio da arte, das mudanças no decorrer do processo histórico, seja na cultura, na política ou nos movimentos sociais. Cada artista participante tem sua individualidade e a união entre eles , com as subjetividades características de cada um, é o que a exposição pretende mostrar ao público.

“A mostra instiga o público. Como traçar as conexões possíveis entre obras tão diversas?”, pergunta o curador Áureo Mendonça. “Por estarmos vivendo uma época em que o pensamento está sendo tão adulterado por um processo midiático profundamente algoz, a arte se apresenta como a oportunidade de reequiparmos nossos sentidos e confirmarmos que um outro mundo é possível para além do âmbito do discurso”, analisa.

As obras expostas se caracterizam pela diversidade, como nas colagens de Patricia Tavares, a partir de materiais resgatados e herdados, transformando e ressignificando seus fragmentos. Há também pinturas baseadas em temas como a diáspora negra, presente nos trabalhos dos artistas Rona e Reitchel Komch.

Coordenado pela artista visual Silvia Neves, também com obra na exposição, o Ateliê Casa Residência, criado há um ano, é um ponto de arte contemporânea que realiza atividades educativas na forma de workshops, palestras, oficinas e exposições. O ateliê tem também uma parceria com a UFF em pesquisas e projetos, além de estabelecer vínculos com outros polos artísticos no país e no exterior, por meio de residências e atividades pedagógicas.

A exposição Intersubjetividades fica em cartaz até 31 de maio e pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 11h às 19h, com entrada franca. O Ateliê Casa Residência fica na Rua Elba de Pádua Lima, 404, no bairro de Balneário Remanso, em Rio das Ostras.

Fonte: EBC