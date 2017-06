Projeto leva biblioteca móvel com empréstimos gratuitos a comunidades carentes

O projeto Livros nas Praças, que leva literatura e conhecimento à população carente do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense por meio do empréstimo gratuito de livros, visitou hoje (22) o Instituto Benjamin Constant (IBC), centro de referência nacional na área da deficiência visual, localizado no bairro da Urca, zona sul da capital fluminense.

Ônibus-biblioteca do projeto Livro nas Praças visita o Instituto Benjamin Constant, no RioProjeto Livro nas Praças/Divulgação

Criado em novembro de 2012 pela especialista em comunicação Cristina Figueiredo, o projeto já atendeu a mais de 110 mil pessoas com seus dois ônibus azul e vermelho, transformados em unidades móveis.

Cada ônibus tem uma sala com dez mesas, cadeiras e prateleiras contendo acervo de 2 mil livros e é dotado de cozinha, banheiro para as crianças, ar-condicionado central, televisão, vídeo.

Para ter acesso aos livros, a pessoa tem de mostrar a carteira de identidade e um comprovante de residência e pode levar até dois livros emprestados que devem ser devolvidos em qualquer um dos locais em que o ônibus fica estacionado durante o projeto.

A biblioteca itinerante funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 16h. Quando completa um circuito de dez comunidades, o ônibus retorna à primeira praça e, assim, sucessivamente.

Acervo

Setenta por cento do acervo são constituídos de obras de autores brasileiros e 30% de ficção estrangeira, sendo que 70% do total são livros infantojuvenis e, o restante, literatura para adultos. O projeto aceita doações. Maiores informações podem ser obtidas no endereço https://www.facebook.com/LivrosNasPracas.

Antes de começar o trabalho, a cada semestre, os organizadores mapeiam as escolas do entorno, associações de moradores, lideranças locais, organizações não governamentais (ONGs) que atuam nas comunidades, onde são colocados cartazes das “bibliotecas sobre rodas”.

Cristina Figueiredo informou que o acervo é sempre renovado. “Ele é novinho. Saiu um lançamento, a gente tem no ônibus. É um acervo bem atual”. Por semestre, são 20 comunidades atendidas.

Festa literária

Em cada comunidade, o projeto procura fazer um evento literário. Na visita ao Instituto Benjamin Constant (IBC), não foi diferente. O ônibus-biblioteca chegou ao local acompanhado do Trio Caxangá, que animou os participantes com músicas e brincadeiras do folclore dos santos juninos.

O projeto Livros nas Praças começou a atender ao IBC no ano passado. Desde o início, os ônibus têm uma prateleira de livros acessíveis à s pessoas com deficiência visual. “São 30 livros em braille [linguagem para cegos] para adultos, 60 livros com ilustração em braille, 20 ‘audiobooks’”, disse Cristina.

No próximo dia 28, o Trio Caxangá estará com o projeto Livros nas Praças no Leme, zona sul, atendendo às comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia, na Escola São Tomás de Aquino. No dia seguinte (29), o projeto vai ao Complexo da Maré, zona norte do Rio.

A itinerância dos ônibus-biblioteca neste primeiro semestre de 2017 começou em abril e se estenderá até julho, retornando no dia 1º de agosto para a segunda etapa do ano. O projeto é viabilizado por meio da Lei Rouanet e tem patrocínio da Concessionária Linha Amarela S.A. e apoio do Instituto Invepar,

Ônibus

Os ônibus-biblioteca são ônibus urbanos que já não têm direito de circular nas ruas e foram alugados para servir ao projeto. Arquitetos e engenheiros conseguiram transformar os dois veículos utilizados em bibliotecas, esclareceu Cristina Figueiredo. “A gente demorou seis meses para fazer”.

Os ônibus circulam como veículos móveis de biblioteca. “A gente não sai sem estar completamente autorizado pelos órgãos governamentais”, afiançou.

A programação inclui a visita do ônibus-biblioteca ao Largo do Estácio, no bairro do mesmo nome, amanhã (23) e no dia 30 deste mês; na Praça Rio Grande do Norte, no Engenho de Dentro, nos dias 27 e 1º de julho, ambos na zona norte carioca; na Praça Daniel, na Cidade de Deus, zona oeste, no dia 27; na Vila Olímpica da Maré, no dia 29, zona norte; e na Praça Seca, em Jacarepaguá, zona oeste, dia 28. A entrada é gratuita.



