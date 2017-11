Projeto Sessão Sênior apresenta filme "O Vendedor"

Novembro cheg&8203;ou e com ele as últimas oportunidades para quem ainda não aproveitou a programação &8203; do projeto “Sessões Sênior de Cinema”, um projeto gratuito e destinad&8203;o ao público acima de 60 anos&8203;. E nesta reta final, o projeto realiza mais uma sessão em parceria com Cineclube NETI, &8203;na próxima quinta-feira (09), às 9h, no &8203;Teatro da UFSC&8203;, em Florianópolis. O título da vez é o drama canadense “O Vendedor”&8203;. &8203;

&8203;Na história, o protagonista Marcel Lévesque (Gilbert Sicotte), que com seus 67 anos trabalha como vendedor de carros, tendo sua rotina esperada para alguém cujo futuro mais próximo é a aposentadoria. Dedicado ao trabalho e também à família, sua filha Maryse e seu neto Antoine, ele sempre foi um grande campeão, superando a todos no quadro de vendas do mês. Mas o fechamento da fábrica de papel na pequena cidade Lac Saint-Jean, em Quebéc, acaba provocando uma revolução no local, interferindo diretamente na vida de todos os moradores, fazendo com que alguns valores necessitem ser revistos.

Para os interessados em prestigiar a sessão de cinema, não é necessário fazer inscrição. Para os grupos de terceira idade que desejam agendar uma sessão, o projeto disponibiliza um ônibus. Basta ligar: (48) 3717-5397 ou escrever para contato@sessaoseniordecinema.com.br.

O projeto Sessão Sênior de Cinema tem o patrocínio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Fundação Franklin Cascaes e Prefeitura Municipal de Florianópolis e apoio cultural do Floripa Shopping. As sessões no Teatro da UFSC também contam com o apoio do Paradigma Cine Arte.



Fonte: Floripa News