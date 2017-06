Promessas do frio

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ao contrário do <b>calor</b> , daqueles de “rachar catedrais”, como diria mestre Nelson Rodrigues, o <b>frio</b> tem os seus remédios.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Por exemplo: uma taça de cristal tingida por um líquido cor de rubi. Pronto. Este é o melhor antídoto contra o frio. Um tintozinho da Borgonha ou um Côte-du-Rhône têm o mesmo valor calórico de um pull-over: aquecem a alma e empinam o desejo de viver.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Com essa “friáz” que se instala, o homem sofre ao sentar na auréola gelada de uma retrete, que é o nome luso para privada. Já disse e repito: a tampa das patentes deveria ser pré-aquecida para receber o glúteo do vivente, pelo menos para rimar com patente. E se ninguém requereu patente (sem trocadilho) para este utilíssimo invento, ainda é tempo: pelo calendário gregoriano, o inverno apenas começou, ainda há tempo para pensar em boas soluções para tudo, até para as sujeiras do país, coitado, assaltado a sangue frio pela sociedade de maus políticos com maus empresários.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Acomodar o glúteo do <b>eleitor</b> num tampo de bacio aquecido deveria ser promessa obrigatória de todos os candidatos a governos, principalmente os favoritos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> ***</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Estou em dívida com meus amigos da Serra. Há anos prometo subir o morro para estraçalhar uns frescais. Não vou prometer que subirei neste fim de semana, pois vão pensar que é peta, mentira. Acham que vou esperar a primeira neve, quando o frio se tornar um protagonista, um personagem de Jack London ou a própria Lara, de Bóris Pasternak.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Aproveito para mandar uma mensagem para as Laras deste inverno que promete ser glacial:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Recorram aos vossos Jivagos, queridas, quando o frio chegar pra valer e não houver cobertor melhor do que a carnal conjunção entre seres que se amam.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>”É só dar mais uma nubladinha que já vai <b>nevar</b> !” – costumava prometer o “tio” Pruda, nos seus tempos de prefeito da “Suíça Brasileira”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>No fundo, Deus sabia o que estava fazendo quando imaginou uma neve apenas “bissexta” para o Sul do Brasil. A turma ia logo enforcar o serviço se tivéssemos aqui em nossas latitudes esse creme de barbear bloqueando portas e atravancando estradas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>E o governo logo se apressaria em lançar o “Imposto sobre Neves e Intempéries de Inverno”, o INII, que começaria como “contribuição provisória” e logo se consolidaria como o nosso milionésimo imposto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Imposto, no Brasil, ao contrário da neve, é fenômeno permanente: não derrete nunca.</p><p><b>Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos </b></p><p> <b>De bem com o frio</b> <br></p><p> <b>A dedo nu</b> <br></p><p> <b>O novo Dilúvio</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense