Protesto na Cidade de Deus fecha a Linha Amarela e provoca caos no trânsito

Um protesto de moradores da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, fechou os dois sentidos da Linha Amarela, a principal ligação entre a Barra da Tijuca e a Linha Vermelha e Avenida Brasil. O protesto ocorre horas depois de uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil na comunidade, na tarde desta sexta-feira (7). Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus reforçam a segurança na região.

Por causa do fechamento da Linha Amarela há quase duas horas, o município entrou em estágio de atenção, de acordo com o Centro de Operações da prefeitura. O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa que um ou mais incidentes impactam, no mínimo, uma região da cidade, provocando reflexos relevantes na mobilidade urbana.

O fechamento da via expressa impacta o tráfego na Autoestrada Lagoa-Barra, Avenida Ayrton Senna e na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca. Os motoristas estão sendo orientados a descer no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, e seguir em direção à Barra da Tijuca. Também há congestionamentos na Linha Vermelha, que dá acesso à Baixada Fluminense.

A prefeitura recomenda que os motoristas usem a Estrada Grajaú-Jacarepaguá ou o Alto da Boa Vista. Outra opção é utilizar o metrô e os ônibus do serviço BRT, que funcionam normalmente. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (Cet-Rio), da Guarda Municipal e da concessionária que administra a via expressa tentam minimizar os impactos da interdição no tráfego da cidade.

Desvio

Em nota, a concessionária que administra a Linha Amarela informou que a via foi interditada pelos moradores da Cidade de Deus às 18h38. A empresa montou um desvio, orientando os motoristas a descerem na saída 1B, para a Avenida Geremário Dantas, na Freguesia, Jacarepaguá. No sentido Fundão, o trânsito está sendo desviado antes do Viaduto da Estrada do Gabinal.

A concessionária informou também que já retirou todos os veículos que estavam retidos no trecho do protesto, no sentido Barra da Tijuca. O trânsito continua bloqueado e a polícia permanece no local.

Texto ampliado às 20h39

Fonte: EBC