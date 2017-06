Prova em SC define 16 classificados para a final do Freio de Ouro

<p>Os 16 representantes de Santa Catarina e Paraná na final do Freio de Ouro foram definidos neste domingo, no Parque Tancredo Neves, em Chapecó. Nas fêmeas o destaque foi BT Basteira, da Reconquista Agropecuária Ltda, de Alegrete. Ela foi montada pelo ginete Daniel Teixeira.</p><p>- A competição está cada vez mais disputada e como a BT Basteira já foi Freio de Prata o desafio é fazer com que ela retome o mesmo nível, pois é um animal muito bom – disse o ginete, que já participa da competição desde 1994 e já possui 16 premiações entre ouro, prata e bronze.</p><p>Tanto que ele também classificou entre os oito machos o Estilhaço do Caçador, da Cabanha Caçador, de Água Doce-SC.Teixeira disse que para ter um bom resultado é importante não só o treinamento, mas também zelar pela boa saúde dos animais, para que tenham um bom desempenho na pista. </p><p>As provas do Freio de Ouro reproduzem os trabalhos no campo, como separar o gado, avaliando o domínio do ginete sobre o cavalo e também o desempenho dos animais.</p><p>O melhor colocado entre os machos foi Arroyto do Canguçu, da Estância Santa Terezinha, de Santa Vitória do Palmar-RS. O ginete foi Fabrício Barbosa.</p><p>De acordo com o jurado das fêmeas, João Arísio, apesar de ser uma etapa catarinense e paranaense, a disputa entre 57 conjuntos teve representantes também do Rio Grande do Sul que se credenciaram nas provas disputadas nos dois estados. Ele elogiou bastante a classificatória de Chapecó.</p><p>- Tivemos uma prova exemplar, com qualidade de pista excepcional, gado bom para as provas e um bom nível de disputas mostrando que os classificados nesta etapa devem ter resultados promissores na final em Esteio – afirmou o jurado.</p><p>Para o vice-presidente de núcleos da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, Fabrício Rossato, a união da classificatória entre Santa Catarina e Paraná foi positiva.</p><p>- A gente percebeu a evolução no nível dos animais, maior visibilidade para a raça e também no crescimento da prova, além do bom público – destacou.</p><p>Rossato disse que, em virtude do crescimento da prova em Chapecó, já conversou com o prefeito Luciano Buligon, que esteve presente na prova, para ampliar as mangueiras.</p><p>A estimativa é de que cerca de duas mil pessoas prestigiaram a etapa classificatória, que começou na quinta-feira. Teve até duas famílias do Uruguai, da cidade de Young, assistindo as provas.</p><p>- Compramos um cavalo em sete amigos para competir e viemos acompanhar o desempenho dele – afirmou Etchevers. <br></p> Arroyto do Canguçu, montado pelo ginete Fabrício Barbosa, foi o melhor entre os machos Foto: Felipe Ulbrich / ABCCC/Divulgação <p><b>Confira o resultado da classificatória de Chapecó</b></p><p>FÊMEAS</p><p>1º Lugar: BT BASTEIRA</p><p>Criador: CONDOMÍNIO FLAVIO BASTOS TELLECHEA, URUGUAIANA-RS</p><p>Expositor: MARIA DA GLORIA E MARCELO TELLECHEA CAIROLI</p><p>Estabelecimento: RECONQUISTA AGROPECUÁRIA LTDA, ALEGRETE-RS</p><p>Ginete: DANIEL WAIHRICH MARIM TEIXEIRA</p><p>Média: 21.078</p><p>2º Lugar: HIERBA BUENA DA MAIOR</p><p>Criador: ANDRÉ RICARDO SOUTO MAIOR, LAGES-SC</p><p>Expositor: DEAN JAISON ECCHER</p><p>Estabelecimento: CABANHA FURNA CRIOULA, RIO DO SUL-SC</p><p>Ginete: HERCULES MEDUNA DE ALMEIDA</p><p>Média: 20.346</p><p>3º Lugar:CANASTRA DO PURUNÃ</p><p>Criador: MARIANO LEMANSKI, CURITIBA-PR</p><p>Expositor: MARIANO LEMANSKI</p><p>Estabelecimento: CABANHA SÃO RAFAEL, BALSA NOVA-PR</p><p>Ginete: BRUNO TEIXEIRA</p><p>Média: 19.896</p><p>4º Lugar:BUTIÁ ZAGAIA</p><p>Criador: SEMENTES E CABANHA BUTIÁ LTDA, PASSO FUNDO-RS</p><p>Expositor: SEMENTES E CABANHA BUTIÁ LTDA</p><p>Estabelecimento: CABANHA BUTIÁ, PASSO FUNDO-RS</p><p>Ginete: RAUL LIMAMédia: 19.763</p><p>5º Lugar:HERANÇA 303 DA VENDRAMIN-TE</p><p>Criador: ALDO VENDRAMIN, CURITIBA-PR</p><p>Expositor: ALDO VENDRAMIN</p><p>Estabelecimento: ESTÂNCIA VENDRAMIN, PALMEIRA-PR</p><p>Ginete: NEI EDUARDO RODRIGUES LIMA</p><p>Média: 19.275</p><p>6º Lugar:LUA CHEIA DOS SETE POVOS</p><p>Criador: FABRICIO BRUNELLI BARBOSA/WILSON BARBOSA, PORTO ALEGRE-RS</p><p>Expositor: FABRICIO BRUNELLI BARBOSA</p><p>Estabelecimento: CABANHA SÃO CAETANO, PORTO ALEGRE-RS</p><p>Ginete: FABRICIO BARBOSA</p><p>Média: 19.135</p><p>7º Lugar:SENDERO GRAZZIA</p><p>Criador: JADER LUÍS PICCIN, PASSO FUNDO-RS</p><p>Expositor: VICTOR BARBOSA PENNER</p><p>Estabelecimento: CABANHA GAMELEIRA, GOIANIA-GO</p><p>Ginete: EDUARDO WEBER DE QUADROS</p><p>Média: 19.133</p><p>8º Lugar:MACARENA DO CARRACHI</p><p>Criador: ALTEMO GOMES DE OLIVEIRA, PORTO ALEGRE-RS</p><p>Expositor: RONALDO DE WALLAU</p><p>Estabelecimento: CABANHA DONA ESTELA, SARANDI-RS</p><p>Ginete: FÁBIO TEIXEIRA DA SILVEIRA</p><p>Média: 19.049</p><p><br></p><p>MACHOS</p><p>1º Lugar:ARROYTO DO CANGUÇU</p><p>Criador: MAURO DUARTE MABILDE SILVEIRA, PORTO ALEGRE-RS</p><p>Expositor: MAURO DUARTE MABILDE SILVEIRA</p><p>Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA TERESINHA, SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS</p><p>Ginete: FABRICIO BARBOSA</p><p>Média: 21.415</p><p>2º Lugar:BELLE HERMANO</p><p>Criador: ELIZABETH LEMANSKI, CURITIBA-PR</p><p>Expositor: ELIZABETH LEMANSKI</p><p>Estabelecimento: FAZENDA PARAÍSO, BALSA NOVA-PR</p><p>Ginete: LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE RODRIGUES</p><p>Média: 20.252</p><p>3º LugarRE HARAGANO-TE</p><p>Criador: EVALDO FRANCISCO DA ROSA, PORTO ALEGRE-RS</p><p>Expositor: EVALDO FRANCISCO DA ROSA</p><p>Estabelecimento: CABANHA LIBERDADE, ROLANTE-RS</p><p>Ginete: JARDEL FINKENAUER PEREIRA</p><p>Média: 19.846</p><p>4º Lugar:MN INFORMANTE</p><p>Criador: PARCERIA MÁXIMO DEUD E NALMIR MOREIRA JR, CURITIBA-PR</p><p>Expositor: JACSON TIAGO DE SOUZA SILVA</p><p>Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARDA VELHA, GENTIL-RS</p><p>Ginete: EDUARDO WEBER DE QUADROS</p><p>Média: 19.456</p><p>5º Lugar:ESTILHAÇO DO CAÇADOR</p><p>Criador: SANDOVAL CARAMORI, CAÇADOR-SC</p><p>Expositor: SANDOVAL CARAMORI</p><p>Estabelecimento: CABANHA CAÇADOR, ÁGUA DOCE-SC</p><p>Ginete: DANIEL WAIHRICH MARIM TEIXEIRA</p><p>Média: 19.219</p><p>6º Lugar:BRILHANTE DJE</p><p>Criador: DEAN JAISON ECCHER, RIO DO SUL-SC</p><p>Expositor: AMAURI SÁVIO SOUZA</p><p>Estabelecimento: CABANHA EL MILONGUEIRO, ORLEANS-SC</p><p>Ginete: BRAIAN PATRICK SOUZA</p><p>Média: 19.183</p><p>7º Lugar:GALO DE BRIGA DA CABANHA SANTA FÉ</p><p>Criador: GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS, PORTO ALEGRE-RS</p><p>Expositor: VICTOR BARBOSA PENNER</p><p>Estabelecimento: CABANHA GAMELEIRA, GOIÂNIA-GO</p><p>Ginete: EDUARDO WEBER DE QUADROS</p><p>Média: 19.098</p><p>8º LugarAVATAR DOS CASTANHEIROS</p><p>Criador: MIGUEL E RODRIGO SCARPELLINI CAMPOS, CRUZ ALTA-RS</p><p>Expositor: CARLOS ROSA E DIEGO SCHMIDT</p><p>Estabelecimento: CABANHA LA PAIX, ENCRUZILHADA DO SUL-RS</p><p>Ginete: GABRIEL FRAGA</p><p>Média: 18.258<br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense