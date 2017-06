Prova na Serra catarinense desafia corredores em baixas temperaturas

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Mesmo que a previsão não seja de baixa temperatura na Serra catarinense neste fim de semana, a participação vale pelas paisagens. Neste sábado, Urubici recebe a tradicional Desafrio. A prova que congrega aventura, esporte e frio chega à 14ª edição. Na deste ano, os percursos são de 52, 25, 10 e 2 km (infantil). A primeira largada está marcada para as 7h30, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora dos Homens, para o percurso mais longo do dia.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>De acordo com a organização, na edição deste ano a prova vai retornar as suas origens. O percurso inclui passagem pelo Morro da Igreja e pela Cascata Véu de Noiva, dois pontos turísticos do município. No trajeto da prova de 52 quilômetros, os corredores enfrentarão 1.822m de altitude, no próprio Morro da Igreja, um dos pontos mais altos e frios de Santa Catarina.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Nas outras provas, de distâncias menores, a largada ocorre a partir das 9h. Já as 15h será vez das crianças, com a competição em 2 quilômetros. Neste ano, a organização estimula a Campanha do Agasalho. Os atletas são convidados a doar roupas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A previsão é de que a temperatura mínima seja de 8ºC. Porém, a sensação térmica pode fazer com que os atletas sintam mais frio. No Morro da Igreja, por exemplo, os termômetros costumam marcar oito graus a menos que nos demais pontos do trajeto da prova. A possibilidade de chuva é pequena.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na edição do ano passado, o curitibano Gilson Lima e a florianopolitana Debora Simas foram foram os primeiros a completar os 45 quilômetros – distância diferente para este ano. </p><!– contentFrom:cms –> 45 quilômetros – distância diferente para este ano. </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense