Provas em Chapecó definem finalistas do Freio de Ouro

<p>Os 16 melhores conjuntos de cavalos da raça crioula e seus ginetes, de Santa Catarina e do Paraná, serão escolhidos neste fim de semana, no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. São 28 fêmeas e 29 machos que já passaram por etapas credenciadoras em suas regiões e que agora disputam a etapa classificatória do Freio de Ouro, que é uma semifinal da principal competição da raça crioula no país.<br></p><p>No Oeste serão escolhidos oito machos e oito fêmeas que participação da final, que anualmente ocorre em Esteio (RS), em agosto, durante a Expointer.<br></p><p>A competição iniciou na quinta-feira, com o julgamento morfológico, onde são avaliadas as características dos animais. Na sexta-feira se iniciaram as provas de competição. Neste sábado, a partir das 8h30, ocorrem as etapas de mangueira e, a partir das 14h, as de campo. No domingo, a partir das 9h, são as avaliações finais, com encerramento previsto para à s 12h.<br></p><p>Um dos favoritos para a classificação é o Estilhaço do Caçador, da Cabanha Caçador, da cidade homônima. No ano passado ele foi vencedor do Bocal de Ouro, que é uma das provas classificatórias em Esteio e acabou ficando em sétimo na classificação geral, o que é um resultado muito bom diante da dificuldade na disputa.<br></p><p><b>Prêmio é objetivo para os criadores da raça</b><br></p><p>Sandoval Caramori, dono da Cabanha Caçador, diz que a competição inicia com 1,6 mil cavalos, inclusive com etapas internacionais. Os 90 melhores vão para Esteio:<b><br></b></p><p>— O objetivo de todo criador de cavalo crioulo é conseguir uma premiação no Freio de Ouro, pois ela reúne os melhores animais da raça e dá um reconhecimento para as cabanhas vencedoras.<br></p><p>Com a premiação vem a valorização dos descendentes. Uma dose de sêmen do Estilhaço do Caçador sai por R$ 10 mil. E alguns cavalos e éguas superam o valor de R$ 1 milhão nas avaliações.<br></p><p>Caramori destacou que, para chegar num animal como o Estilhaço do Caçador, comprou uma égua premiada em várias exposições, a Ofélia do Purunã, e comprou uma sêmen de um cavalo chileno, reconhecido como um dos melhores da raça, Santa Elba do Señuelo.<br></p><p>Depois foi muito cuidado e treinamento, além de um bom ginete, que é Daniel Teixeira, já premiado no Freio de Ouro. Quem cuida da cabanha, fundada há 13 anos, é a filha de Sandoval, Stefânia Caramori, que é médica veterinária.<br></p><p>Ele afirmou que a criação do cavalo crioulo vem se destacando em Santa Catarina, onde houve crescimento de 7,5% no ano passado. Segundo dados da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCC), são 19,8 mil animais em solo catarinense.<br></p><p>Somente na região Oeste são cerca de 100 cabanhas associadas, segundo o presidente do Núcleo dos Criadores de Cavalos Crioulos do Oeste Catarinense, Fábio Fávero.<br></p><p>– Nossa região tem muita competição de laço, cavalgada, passeios e isso vem aguçando o gosto das pessoas pela criação do cavalo crioulo, que é um animal muito dócil – destacou.<br></p><p>Ele afirmou que esta é a terceira vez que Chapecó sedia uma etapa classificatória do Freio de Ouro, sendo a primeira vez reunindo animais credenciados em Santa Catarina e também do Paraná.<br></p><p><b>Avaliação e critérios<br>Primeira etapa<br></b>Morfologia: É avaliado o padrão da raça, o equilíbrio e bom relevo muscular.<br></p><p><b>Segunda etapa<br></b>Prova funcional: Avalia o desempenho do animal em provas que reproduzem movimentos dos trabalhos no campo. São eles:</p><p><b>Andadura: </b>É avaliado o desempenho em três modos de andar: tranco, trote e galope, sendo que o trote tem peso maior por ser o mais utilizado no deslocamento no campo.</p><p><b>Figura: </b>É montado um circuito com fenos em que se avalia o equilíbrio nas trocas de mãos (patas dianteiras) e patas, potência e execução e submissão ao ginete.</p><p><b>Volta sobre patas e esbarrada: </b>Na volta sobre patas o animal tem que girar sobre o próprio corpo em 360 graus para um lado e depois para o outro. Na esbarrada o ginete acelera o cavalo por 20 metros e faz uma freada brusca, onde o cavalo praticamente ¿senta no chão¿.</p><p><b>Mangueira: </b>Primeiro o cavalo tem que separar um dos dois novilhos que estão na mangueira. Depois tem que afastar o novilho do outro bovino por 45 segundos. No final tem que arremeter com o peito a lateral do novilho, primeiro de um lado e depois do outro e fazer ele recuar, em apenas 45 segundos.</p><p><b>Prova de campo: </b>É feita em duplas e o novilho deve ser prensado pelos cavalos num trecho entre 30 metros e 80 metros, na chamada paleteada. Depois os cavalos devem se adiantar ao bovino e cortar-lhe a frente, reconduzindo-o para a mangueira.<b><br></b></p><p>Fonte: Com informações do veterinário Gilbero Loureiro de Souza publicadas no site do Canal Rural<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense