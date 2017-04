Prováveis impactos da lista divulgada por Fachin na economia

<p>Veio mais abrangente do que se imaginava a lista do ministro do Supremo <b>Edson Fachin</b> sobre os envolvidos na delação da <b>Odebrecht</b> . Ela surpreende pelas figuras atingidas, inclusive de políticos catarinenses, embora todos digam que são inocentes e que poderão provar isso. Numa referência ao humor no mundo econômico, o efeito da lista parece em sintonia com uma célebre fase do megainvestidor Warren Buffett sobre problemas ocultos, a de que “você só descobre quem está nadando nu quando a maré baixa”.</p><p>Os estragos dessa delação serão mais políticos do que econômicos porque a maioria das lideranças no governo e no <b>Congresso </b> não perderá mandato em função desse problema judicial. As reformas, especialmente da <b>Previdência </b> e <b>Trabalhista</b> , devem ser aprovadas, embora com uma demora maior. Os parlamentares devem aprová-las por duas razões: as últimas mudanças nos projetos estão atendendo pleitos e reduzindo a resistência da população; e também há interesse em melhorar o ambiente econômico para aumentar as chances dos candidatos a cargo eletivo no ano que vem.</p><p>Quanto aos investidores, a expectativa é de que mantenham os projetos para o Brasil apesar da lista. Isto porque o empresário decide mais de olho no equilíbrio das contas públicas no longo prazo. Então, se a reforma da Previdência viabilizar maior controle das contas nacionais, com redução de despesas, os investimentos virão depois dela. </p><p>A economia brasileira é uma das maiores do mundo, tanto empresas nacionais quanto internacionais desejam crescer aqui, por isso esse ciclo de retomada do crescimento deve continuar, embora mais lento do que o desejável. <br></p><p><b>No meio empresarial</b><br>As informações sobre o envolvimento de políticos catarinenses na lista de prováveis beneficiados por propinas da Odebrechet repercutem no meio empresarial. Para o presidente da <b>Federação das Indústrias de SC</b> (Fiesc), <b>Glauco José Côrte</b> , a lista causa um forte impacto. Mas ele afirma que é preciso aguardar para que os citados tenham acesso aos termos das denúncias e sobre elas se pronunciem. É essencial que a verdade prevaleça, observou. O empresário acredita que haverá impacto na economia nacional. </p><p>– Infelizmente, tem. A política está condicionando o desempenho da economia. Mas o país não pode ficar refém das incertezas políticas. O presidente, que não foi citado, tem que sanear o governo e tomar iniciativas que reencaminhem o país para a recuperação do crescimento – afirmou Côrte. <br><br><b>No meio sindical</b><br>Haverá impacto na política e na economia, na avaliação do economista do <b>Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos</b> (Dieese) em SC, José Álvaro Cardoso. Segundo ele, a lista desmonta alguns mitos, um dos quais é que o problema da corrupção no Brasil era do PT, o que levou até ao <b>impeachment </b> da presidente <b>Dilma Rousseff</b> . </p><p>- O núcleo de poder que assumiu, todos eles ou já caíram ou estão nessa lista do Fachin. Então, isso, para mim, é revelador de que houve um golpe de Estado – observou Cardoso, que expressa preocupação com as propostas das reformas. <br>Ele diz que acompanha a economia brasileira há 35 anos e avalia que as reformas propostas vão prejudicar cerca de 100 milhões de beneficiários da Previdência. <br><br><b>Provar inocência</b><br>A princípio, de Norte da Sul do Brasil, os políticos incluídos na lista de Fachin estão dizendo que não têm culpa. Mas deverão fazer um grande esforço para provar inocência. Pelo menos foi o que sinalizou uma fonte da <b>Lava-Jato</b> para a colunista de economia do jornal O Globo, Miriam Leitão. Essa fonte falou para a jornalista que até agora não se encontrou mentira dita pelos delatores. Houve apenas omissão. O que contaram tem se confirmado até agora. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b>Sapiens Parque vai ganhar um hotel</b> <br> <br> <b>Marca de eletrodomésticos lança cozinha itinerante para experimentar seus produtos </b> <br> <br> <p> <b>Produção da indústria de SC cresce 4,1% em fevereiro</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

