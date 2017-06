Provei e aprovei: pousadas charmosas pra curtir o inverno

<p>Já que o inverno começou oficialmente na madrugada de hoje minha dica é curtir o friozinho com muito romance e glamour. Tanto na serra quanto no litoral, especialmente na Praia do Rosa, ou até mesmo na região dos canyons, no extremo sul, encontrei opções muito charmosas que conseguem unir beleza natural com excelente estrutura e qualidade no atendimento. Bora cair na estrada? Abaixo algumas fotos que fiz durante minhas viagens pelo Estado.</p> Hotel com clima de montanha em Rio dos Cedros Foto: Camille Reis / Arquivo Pessoal <p><strong><br></strong></p> Roteiro de charme na Praia do Rosa, em Imbituba Foto: Camille Reis / Arquivo Pessoal Roteiro na região dos canyons, no sul do Estado Foto: Camille Reis / Arquivo Pessoal <p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Desafrio atrai corredores de montanha a Urubici no fim de semana <br> Três perguntas para: Amanda Reitenbach <br> Criciúma inaugura maior centro de eventos particular do Sul do Brasil <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

