Províncias e cidades chinesas manifestam interesse em firmar parcerias em Florianópolis

Os governos da Província de Fujian e da Ilha de Pingtan, no litoral Sul da China, apresentaram nessa segunda (1º) e terça-feira (2), o interesse em firmar acordos de irmanamento com Santa Catarina e com Florianópolis, respectivamente.

A proposta foi revelada ao consultor geral da Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI), Marcelo Trevisani, que representa o governador Raimundo Colombo na missão à China.

“Santa Catarina e Fujian não são muito diferentes: temos um grande potencial turístico, contamos com muitas belezas naturais, somos parada obrigatória de rotas comerciais marítimas, buscamos a inovação para as nossas cadeias produtivas e, principalmente, estamos abertos para cooperações e parcerias com o mundo”, avaliou Trevisani.

O consultor geral da SAI encontrou com a diretora de Cooperação Internacional do Departamento de Assuntos Internacionais do Governo de Fujian, Sharon Huang, e com o vice-presidente da Associação para Amizade com Países Estrangeiros de Fujian, Chen Chuxin, nessa segunda-feira, na cidade de Fuzhou, capital de Fujian.

“Estamos muito felizes com a visita de Santa Catarina e esperamos que seja possível estabelecer um relacionamento amigável entre Fujian e Santa Catarina”, disse Huang.

No encontro, ficaram definidas que a primeira área de cooperação devem ser o intercâmbio de alunos e professores universitários. Segundo Huang, há programas de intercâmbio específicos para estados-irmãos com apoio financeiro.

“A cooperação universitária será o ponto de partida para estabelecer esta nova ponte entre Santa Catarina e a China”, definiu Trevisani.

Também serão estimuladas trocas na área de turismo para divulgação dos roteiros turísticos de cada lado e parcerias em artes, como música, e esportivas, com foco na difusão do futebol em Fujian.

Os contatos com a Província de Fujian para cooperação e irmanamento começaram a partir da parceria entre o governo do estado, por meio da Secretaria de Assuntos Internacionais, e da Universidade do Vale do Itajaí, por meio do Escritório de Relações Internacionais. A parceria foi estabelecida em 2016.

Parceria com Florianópolis

Nessa terça-feira, a equipe da SAI visitou a Ilha de Pingtan, também em Fujian, onde se reuniu com as autoridades locais. No encontro, o prefeito e diretor-geral do Comitê Administrativo da Zona Piloto de Pingtan, Wenyao Lin, e a secretaria adjunta do Comitê de Trabalho do Partido Comunista da China em Pingtan, apresentaram o interesse em firmar um acordo de irmanamento com Florianopolis.

Segundo os chineses, as duas cidades são ilhas com potencial para o turismo. Desde 2011, governo da China e da Província de Fujian colocam em prática um projeto para transformar a Ilha em um importante entreposto comercial e um destino de lazer internacional de classe mundial a partir da introdução da Zona Piloto Abrangente de Pingtan, um projeto experimental de abertura da região para o mundo.

Em 2014, foi adicionado ao projeto a Zona Piloto de Livre Comércio de Pingtan e, em 2016, o governo chinês aprovou o Plano de Turismo Internacional de Pingtan. Com isso, a região acelera a busca do reconhecimento como destino turístico em todo o mundo.

Uma das proposta das cooperações com Florianópolis é a difusão de informações entre as agências de turismo dos dois lados. Este será um dos primeiros passos. “Acredito que a fusão das culturas, conhecimentos, comércio e turismo irá expandir a cooperação de Pingtan com Santa Catarina e Florianópolis”, avaliou Jiangling Lin.

“Há muito potencial na parceria entre nós e devemos nos esforçar para promover cooperações produtivas com benefícios mútuos”, concluiu o prefeito Wenyao Lin.

No retorno da equipe, a Secretaria de Assuntos Internacionais apresentará ao prefeito da Capital, Gean Loureiro, o projeto turístico de Pingtan e levará a proposta de irmanamento e cooperações com Florianópolis. “Vamos começar a escrever esse história em conjunto quando retornamos ao Brasil”, disse o consultor geral da SAI.



