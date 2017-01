Quando se perde o equilíbrio

Os conhecimentos acerca das doenças vestibulares são recentes e só agora receberam classificação internacional. São afecções que envolvem a alteração do equilíbrio corporal e se apresentam sob a forma de tontura e vertigem. Daí a necessidade do neurologista conhecer os princípios da Otoneurologia, uma vez que esses sinais podem estar relacionados a inúmeras condições neurológicas.

Segundo William de Carvalho, da Comissão de Distúrbios Vestibulares e do Equilíbrio da Associação Brasileira de Neurologia (ABN), qualquer sinal atribuído a um comprometimento do sistema vestibular deve ser investigado, assim como ocorre no caso da cefaleia.

Sintomas de tontura, vertigem e desequilíbrio estão, assim como cefaleia, dentre as principais queixas em âmbito ambulatorial e unidades de urgência/emergência. Afinal, podem ser decorrentes de múltiplos sistemas neurológicos e não neurológicos, e a associação desses sintomas com o labirinto nem sempre é verdadeira. A condição já justifica a necessidade de uma cultura médica básica relacionada à Otoneurologia, independentemente da área de atuação ou especialidade médica.

Nomenclaturas

Um dos principais objetivos da Classificação Internacional de Doenças Vestibulares (ICVD) foi o de normatizar as nomenclaturas, termos, definições e conceitos para uma comunicação médica adequada.

No caso dos sintomas vestibulares primários, a tontura é definida como o comprometimento ou perturbação da orientação espacial sem que exista ilusão de movimento, ou seja, sem a sensação rotatória ou oscilatória do corpo ou da cena visual circundante.

A vertigem é a sensação de ilusão de movimento do próprio corpo na ausência de movimento real deste. É uma sensação de rotação, balanço, inclinação, sacudida, salto ou deslizamento do próprio corpo, uma sensação interna (rotatória ou não rotatória.

Já os sintomas vestibulovisuais resultam de afecção vestibular ou da interação entre os sistemas visual e vestibular. Incluem falsas sensações de movimento da cena visual ou distorções desta (rotação ou deslizamento do ambiente, oscilação da cena visual e inclinação da cena visual).

Os posturais são alterações do equilíbrio relacionadas a falhas nos mecanismos vestibulares de manutenção da estabilidade postural. Ocorrem apenas enquanto se mantém a posição vertical (sentado, em pé ou andando).

