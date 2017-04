Quarto morto em chacina na Costeira, acidentes nas estradas e ma três coisas para saber nesta segunda-feira

<p><b>1 – Sobrevivente da chacina na Costeira morre no Hospital Regional de São José </b></p><p>Maico Ramos, 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu três dias após tiroteio no bairro Costeira, em Florianópolis. Ele estava internado na UTI do Hospital Regional São José e morreu no fim da manhã de sábado, de acordo com a Polícia Civil. Outras duas vítimas com ferimentos graves estão internadas no Hospital Celso Ramos, na Capital. Maico é o quarto óbito da chacina. </p><p><b>2 – Acidentes com duas mortes são registrados nas estradas de SC no fim de semana </b><br></p><p>O fim de semana foi movimentado nas estradas de Santa Catarina. As polícias rodoviárias Federal e Estadual registraram acidentes graves no sábado e no domingo. Em três ocorrências, duas pessoas morreram e vários feriados graves. <br></p> Foto: Divulgação / PRF <p><b>3 – PSD e PMDB defendem candidaturas próprias ao governo em 2018 </b><br></p><p>Aliados no governo estadual, os dois maiores partidos de Santa Catarina – PMDB e PSD — aproveitaram o sábado para realizar eventos visando as eleições de 2018 e a defesa de candidatura própria dos partidos à sucessão do governador Raimundo Colombo (PSD). Pela manhã, lideranças peemedebistas encerraram em Dionísio Cerqueira um roteiro de dois dias pelo Oeste, enquanto pessedistas reuniram cerca de 2,5 mil pessoas em Lages em um encontro com cara de comício.<br></p><p><b>4 – Ativistas denunciam farra do boi em Florianópolis </b><b style=”background-color: white;”> </b></p><p>Um mangueirão de 200 metros quadrados foi montado a menos de 1 km do camping da Associação de Cabos, Soldados Policiais e Bombeiros Militares de SC, na Barra da Lagoa. O local fica logo no começo da estrada que leva ao Rio Vermelho. Na manhã deste domingo, foi feita uma farra do boi no local e que foi flagrada por ativistas da ONG É o Bicho. Eles registraram o momento em que um homem é socorrido pelo helicóptero Arcanjo.<br></p><p><b>5 – Feriado para comer chocolate debaixo das cobertas </b><br></p><p>Quem pretende aproveitar o Litoral de Santa Catarina no feriado da Paixão de Cristo é bom reservar um espaço na mala para chocolate e selecionar uma boa lista de filmes no aplicativo de streaming preferido. De acordo com informações do departamento de meteorologia da Epagri/Ciram, o tempo deve ser instável a partir da Sexta-Feira Santa com chuvas até domingo. O motivo é a presença de uma baixa pressão no mar. Por outro lado, o tempo deve ficar seco no Oeste do Estado. <br></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense