Quatro novos planetas são descobertos com dados da sonda Kepler

– Os planetas, que orbitam uma estrela na constelação de Aquário, não podem ser habitados pelo ser humano devido a suas altas temperaturas –

Sydney – Quatro novos planetas foram descobertos por voluntários australianos que colaboram em analisar dados colhidos pela sonda Kepler através do portal Zooniverse. Os novos planetas orbitam uma estrela na constelação de Aquário.

Chris Lintott, pesquisador principal do Zooniverse, um portal de ciência cidadã, afirmou nesta quinta-feira no programa especializado da televisão australiana Stargazing Live que os quatro planetas se encontram a cerca de 600 anos luz da Terra.

O especialista descartou a possibilidade de que possam ser habitáveis para o ser humano devido a suas altas temperaturas, pois ficam muito próximos a seu sol. “Estão muito mais perto da estrela que Mercúrio do Sol”, disse Lintott.

O projeto Expoplanet Explorers examina dados enviados pela sonda Kepler, é dirigido pelo cientista Ian Crossfield da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz (Estados Unidos), e começou há dois dias n Zooniverse, que recebe em Canberra os dados da Nasa.

A Nasa lançou o satélite Kepler em 2009 com a missão de orbitar ao redor do Sol e explorar o Universo na busca de planetas em outros sistemas solares, principalmente os mais parecidos com a Terra

