Quatro pessoas morrem em acidentes nas rodovias federais de SC nesta quinta-feira

<p>Três acidentes deixaram <b>quatro pessoas mortas</b> nesta quinta-feira nas rodovias federais de <b> Santa Catarina </b>. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os fatos ocorreram entre a madrugada e o começo da tarde nas <b>BRs 101, 280 e 282</b>.</p><p>O último deles foi à s 13h15min, no Km 491,5 da BR-282, em <b>Faxinal dos Guedes</b>, no Oeste de SC. Duas pessoas morreram na batida entre um Uno de Chapecó e um caminhão Ford Cargo, também de Chapecó. As vítimas estavam no carro. Eram dois homens, de 38 e 61 anos, que não tiveram a identidade completa divulgada pela PRF. Um jovem de 22 anos e dois jovens de 50 e 51 anos foram levados ao hospital em estado grave. O motorista do caminhão saiu ileso.</p><p>No segundo acidente do dia, à s 7h10min, um motociclista de 43 anos morreu ao cair da moto com placas de Navegantes que conduzia no Km 114,1 da BR-101, em Itajaí. O nome completo dele não foi divulgado.</p><p>Na madrugada, um homem de 43 anos morreu atropelado na BR-280. Às 2h, no Km 231, um Voyage de Canoinhas conduzido por uma jovem 23 anos, atingiu a vítima. A vítima não teve o nome divulgado.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense