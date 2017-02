Quatro pessoas são encontradas mortas em Nova Iguaçu

O Dia

– Vítimas, todas homens e com idades entre 20 e 28 anos, foram encontradas com marcas de tiros no bairro Cerâmica –

Rio – A Polícia Militar encontrou, no começo da madrugada deste sábado, quatro corpos em uma casa do bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as primeiras informações, as vítimas, todas homens, que teriam idades entre 20 e 28 anos, estavam com marcas de tiros nos corpo, em uma casa da Rua Delfina.

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) foram chamados para o local e isolaram a área. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF).

Reportagem do estagiário Rafael Nascimento

Fonte: O Dia