Queda da inflação aquece as vendas de alimentos

<p>Iogurtes, chocolates e outros doces voltam a registrar alta de compras nos <b> supermercados </b> após terem consumo restrito nos últimos anos de crise. A queda da inflação (<b> IPCA </b>), que saiu de 10,67% em 2015, recuou para 6,3% em 2016 e tem projeção de 3,64% para este ano vem elevando o poder de compra dos <b> consumidores </b>e se tornou a principal responsável pela alta nas vendas de supermercados, observou o presidente da associação brasileira do setor, a Abras, João Sanzovo Neto. Ele esteve nesta terça, em <b> Joinville </b>, na Exposuper, feira e congresso de supermercadistas de Santa Catarina.</p><p>Conforme Sanzovo, a projeção é de crescimento real de 1% para o setor este ano. Ate maio, houve alta de 0,5%. </p><p>-Esperamos expansão também porque há um otimismo maior sobre a economia, espera-se aprovação de reformas e o segundo semestre sempre é melhor. Os indicadores econômicos, até aqui, mostram expansão – disse ele. <br>Em Santa Catarina, o consumo maior de chocolates, iogurtes, Coca-Cola e bebidas também está acontecendo, observou o presidente da Associação Catarinense de Supermercados (Acats), Paulo Cesar Lopes. </p><p>O empresário projeta crescimento real de 1% também para SC este ano, impulsionado pelo segundo semestre quando datas como Dia dos Pais, Dia da Criança, festas de outubro e de final de ano aquecem o consumo do setor. </p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <p><b> <br>Topázio Silveira Neto recebe o prêmio de Personalidade de Vendas da ADVB </b><br></p><p> <b>Supermercados catarinenses têm segundo mês de alta nas vendas em maio</b> <br></p><p> <b>Tempo bom e feriadão são de hotéis lotados na Serra</b> </p> <b><br></b> <!– contentFrom:cms –>tados na Serra</b> </p> <b><br></b> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense