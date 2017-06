Quem são os absolvidos na sentença da primeira instância da operação Moeda Verde

<p>Além das <b> condenações </b> de empresários, servidores públicos e empresas, a sentença em primeira instância da Operação Moeda Verde inocentou parte dos denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF). Na decisão do juiz federal Marcelo Krás Borges 10 pessoas físicas e três jurídicas não foram condenadas.</p><p><b>Leia também:</b><br><b> Justiça Federal condena acusados da Operação Moeda Verde <br></b> <b>Rafael Martini: Confira a íntegra da sentença</b> <br><b> Entenda como funcionava o esquema denunciado </b></p><p>A decisão do magistrado se baseia no artigo 386 do Código de Processo Penal, que rege as condições para a absolvição de réus.Veja abaixo os nomes dos inocentados e os motivos da decisão do juiz federal:<br></p><p><b>Quem são:</b> Pirata Pub e Márcia Fagundes Barbosa, sócia do pub<br><b>Motivo:</b> com fundamento no artigo 386, inciso V, por não existirem provas de que os réus tenham colaborado para a infração penal</p><p><b>Quem é:</b> José Rodrigues da Rocha, servidor do Ipuf na época da operação<br><b>Motivo:</b> com fundamento no artigo 386, inciso III, pelo fato não constituir infração penal<br></p><p><b>Quem é: </b>Rodrigo Bleyer Bazzo, engenheiro civil e servidor da prefeitura na época da operação<br><b>Motivo:</b> com fundamento no artigo 386, inciso V, por não existirem provas de que o réu tenha colaborado para a infração penal<br></p><p><b>Quem são:</b> Maria Therezinha Druck Bastide e Péricles Roussenq, diretores da Habitasul<br><b>Motivo:</b> com fundamento no artigo 386, inciso V, por não existirem provas de que os réus tenham colaborado para a infração penal</p><p><b>Quem é:</b> Paulo Toniolo Júnior, empresário do ramo de veículos<br><b>Motivo:</b> com fundamento no artigo 386, inciso IV, por estar provado de quem o réu não colaborou para a infração penal<br></p><p><b>Quem são:</b> Sistema de Ensino Energia Ltda e Percy Haensch, proprietário da escola<br><b>Motivo:</b> com fundamento no artigo 386, inciso VII, por não existirem provas suficientes para a condenação<br></p><p><b>Quem são:</b> Meridiano Construção e Incorporação e Cassiano Luiz Monguilhotti, proprietário da empresa<br><b>Motivo:</b> por não existirem provas de que os réus tenham colaborado para a infração penal<br></p><p><b>Quem são:</b> Isolde Espíndola e Tereza Cristina Godinho Alves, funcionárias da Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina (SPU)<br><b>Motivo:</b> com fundamento no artigo 386, inciso III, pelo fato não constituir infração penal<br></p><p><b>Leia mais:</b><br><b> Oito anos depois, entenda a denúncia do MPF sobre a Operação Moeda Verde <br></b> <b>Diogo Vargas: Operação Moeda Verde sem pizza</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense