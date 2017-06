Quer enviar uma carta ou presente para o Papa Francisco? Veja como fazer

<p>O Dia do Papa está chegando, e você sabia que é possível enviar uma carta ou presente para o Papa Francisco? O dia é celebrado em 29 de junho em referência a São Pedro, o pai da Igreja Católica, que teria morrido nessa data em 64 d.C.</p><p></p><p><b>O endereço para enviar sua correspondência é este:</b><br></p><p>Sua Santità Francesco <br>00120 Città del Vaticano</p><p>Não é o papa pessoalmente que responde a sua cartinha, é importante avisar. De acordo com os Correios do Brasil, que divulgou as informações sobre o endereço para correspondência, um escritório com quatro pessoas é responsável por separar, ler e responder as mensagens. <br></p><p>Todas as cartas recebem resposta na mesma língua em que foram escritas originalmente. Para encaminhar correspondência ao Vaticano, é possível usar os serviços internacionais oferecidos pelos Correios, como SEDEX Mundi, aerogramas, telegramas, documento prioritário e econômico e mercadoria econômica e leve. <br></p><p><b>Leia também:<br></b><b> “Doutores” palhaços invadem Hospital Infantil de Florianópolis com serenata e alegria </b></p><p><b> Resultado do ProUni já está disponível na internet <br></b></p><p><b> Em balanço final, Defesa Civil de SC soma 103 municípios afetados pela chuva e R$ 40 milhões em prejuízos <br></b></p><p> <b>Escolas mais pobres têm mais rotatividade no quadro de professores, diz estudo</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense