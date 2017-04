Querendo uma vaga nas quartas, Basquete Cearense recebe Paulistano/SP

Visando estar dentro das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), pela segunda vez em sua história, o Basquete Cearense quer fechar a série melhor de cinco jogos, contra o Paulistano/SP. As equipes se enfrentam pela quarta vez neste sábado (15), às 14h, no Centro de Formação Olímpica (CFO).



Liderando a chave por 2 a 1, após vencer o time do Interior de São Paulo por 85 a 81 na última terça-feira (11), os comandados de Alberto Bial reverteram a vantagem paulista do mando de quadra e agora, se voltarem a vencer em Fortaleza, encerram o confronto válido pelas oitavas de final do certame.



Para o duelo, os torcedores que preferirem assistir o embate das cadeiras do CFO precisarão desembolsar a quantia de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Os fãs que quiserem acompanhar a partida das arquibancadas precisam apenas levar 1kg de alimento não perecível.



Fonte: diariodonordeste