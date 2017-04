Quinta-feira registra sol entre nuvens e temperaturas amenas

<p>A quinta-feira será mais um dia de temperaturas amenas e sol em todas as cidades de Santa Catarina. Na Serra, Planaltos e Meio-Oeste a manhã será marcada por maior nebulosidade, mas que se dissipam com o aquecimento do dia. No Norte, segundo a central de meteorologia da RBS, há chance de um chuva fraca e passageira à tarde. </p><p>Os termômetros se aproximam dos 27°C no Oeste, 24°C no Sul, 23°C na Grande Florianópolis e chegam aos 22°C em pontos do Planalto Norte. <br></p><p><b>Tempo na sexta-feira </b></p><p>De acordo com informações do departamento de meteorologia da Epagri/Ciram, o tempo deve ficar instável a partir de amanhça. Há previsão de chuva passageira para o Oeste e Meio-Oeste e, durante à tarde, as temperaturas devem ficar entre 25ºC e 28ºC boa parte das cidades.<br></p><p><b>Leia mais notícias:<br> Santa Catarina registra temperatura mais baixa do ano </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense