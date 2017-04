Rafa Brites e Felipe Andreoli divulgam pela primeira vez imagens do filho

O Dia

– Em momento raro, o casal postou nas redes sociais fotos de Rocco, nascido em fevereiro –

Rio – O apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli mostraram ao público pela primeira vez uma imagem do filho Rocco, nascido em fevereiro deste ano. O casal, que até então prezava pela privacidade, mudou de ideia e cada um postou uma foto do pequeno em seus respectivos perfis no Instagram.

‘Oi esse é o Rocco. Evitamos postar fotos dele pois achei que seria o melhor a fazer para preserva-lo mas percebi que essa escolha não foi a melhor não.(Muito pelo contrário). Então, mudei de idéia. E assim sempre farei procurando acertar, ser uma boa mãe e ao lado do @andreolifelipe darmos o melhor de nós’, escreveu a apresentadora ao dilvugar uma foto do filho.

No fim do mês passado, Rocco ficou internado durante seis dias na UTI após complicações causadas por uma bronquiolite.

Fonte: O Dia