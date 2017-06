Â

Ranking Catarinense de Escalada 2017

Para quem gosta de um pouco de aventura e adrenalina em clima de competição, está em andamento o Campeonato Catarinense de Escalada Indoor. No dia 24 de junho (sábado), acontece a Etapa Florianópolis. Os melhores atletas escaladores do estado estarão presentes no evento. Os competidores buscam mostrar suas melhores performances e assim somarem pontos para o Ranking Catarinense de Escalada 2017, organizado pela ACEM (Associação Catarinense de Escalada e Montanhismo). Quem será o campeão catarinense de 2017 ?

Local: Blocs Escalada Indoor

Dia: 24/06/2017

Horário: 08:30h ás 21:30h

Endereço: Servidão Cristiano Wanderley Faria, 25 – Florianópolis



Fonte: floripanews